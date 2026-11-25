Profitez du Black Friday chez Auchan pour le Samsung Galaxy A36. L'écran 6,7 pouces et la batterie 5000 mAh sont mis à prix réduit, passant de 401,99 à 249,99 euros.

Le smartphone Samsung Galaxy A36 bénéficie d'une promotion majeure chez le distributeur Auchan dans le cadre du Black Friday. Le prix de vente chute de 401,99 euros à 249,99 euros, représentant une économie immédiate de 152 euros pour les consommateurs.

Autonomie et connectivité durable

La batterie de 5000 mAh du Samsung Galaxy A36 soutient l'appareil pendant les longues journées d'utilisation intensive. L'unité mAh, abréviation de milliampère-heure, mesure l'énergie que la batterie peut stocker avant de nécessiter une recharge. Le système de double SIM combine une NanoSIM physique et une eSIM virtuelle. Cette configuration permet de maintenir deux lignes, personnelle et professionnelle, actives simultanément sur le même terminal.

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Performance matérielle et écran haute résolution

L'écran large de 6,7 pouces offre une surface étendue pour la lecture et le visionnage de vidéos. Sa définition de 1080 × 2340 pixels garantit la netteté des textes et des photos. Le processeur Snapdragon 6 Gen 3 fonctionne à 2,4 GHz pour traiter 2,4 milliards de calculs de base par seconde. Associé à 6 Go de mémoire RAM, il permet une navigation fluide entre les applications sans rechargement.

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Capacités photographiques et stockage

Le triple capteur photo arrière atteint une résolution de 50 Mpx pour capturer des images détaillées. Un mégapixel équivaut à un million de points d'image, offrant une marge appréciable pour recadrer sans perte de qualité. La caméra avant de 12 Mpx sert aux selfies et aux appels vidéo. L'espace de stockage de 128 Go conserve les applications et les documents essentiels.

Réparabilité et satisfaction client

L'indice de réparabilité de 8,4 sur 10 évalue la facilité de maintenance de l'appareil. Cette note élevée indique que le remplacement d'une pièce usée reste envisageable. Les acheteurs attribuent également une note de 8,4 sur 5 au produit, témoignant de leur satisfaction. La réduction chez Auchan rend cet équipement performant accessible au grand public lors de cette opération commerciale.