Le Samsung Galaxy A17 5G est proposé à 183,32 euros sur Amazon, une baisse significative depuis ses 299 euros initiaux. Ce smartphone offre 6 ans de mises à jour, un écran AMOLED 90Hz et une autonomie de deux jours.

Le Samsung Galaxy A17 5G, un terminal mobile de la marque sud-coréenne Samsung, voit son tarif officiellement ramené à 183,32 euros sur la plateforme de vente en ligne Amazon. Cette nouvelle tarification représente une réduction majeure par rapport au prix de catalogue initial de 299 euros, rendant l'appareil significativement plus accessible pour les consommateurs recherchant un appareil fiable et durable.

Fiche technique écran AMOLED et capteur photo 50 MP

Le dispositif d'affichage intégré à ce modèle possède une taille de 6,7 pouces et utilise une technologie AMOLED, offrant des couleurs vives et un bon contraste. Il affiche 90 images par seconde grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, garantissant une navigation fluide lors du défilement des pages web, de la consultation des réseaux sociaux ou de la lecture de vidéos. Pour la photographie, le module arrière est équipé d'un capteur de 50 millions de pixels, soit 50 MP, permettant de capturer une grande quantité de détails. Cette haute résolution est utile pour recadrer ou agrandir des clichés numériquement avant que la perte de netteté ou le flou ne devienne visible.

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Garantie de mises à jour long terme et protection IP54

Samsung a annoncé un engagement majeur concernant la durée de vie logicielle du Samsung Galaxy A17 5G avec la promesse d'offrir jusqu'à 6 ans de mises à jour de sécurité. En plus de ces correctifs de sûreté, l'entreprise s'engage à fournir 6 générations de mises à jour du système d'exploitation, assurant ainsi que le smartphone reste protégé contre les nouvelles vulnérabilités et reste fonctionnel avec les dernières versions du logiciel pendant une période prolongée. Sur le plan physique, le téléphone bénéficie d'une certification IP54, ce qui signifie qu'il est protégé contre les projections d'eau et les poussières. Cependant, Samsung déconseille explicitement l'utilisation de l'appareil à la plage ou dans une piscine, malgré cette résistance.

Batterie 5000 mAh et charge rapide 25 watts

La capacité énergétique est gérée par une batterie d'une taille de 5000 mAh, unité mesurant la charge électrique que la batterie peut emmagasiner. Un chiffre élevé comme celui-ci permet d'espacer les recharges, et Samsung annonce une autonomie pouvant atteindre deux jours d'utilisation normale. Pour recharger l'appareil, une fonction de charge rapide est disponible avec une puissance d'alimentation de 25 watts, permettant de remonter le niveau de la batterie en un temps réduit. La face avant du dispositif est protégée par du verre Corning Gorilla Glass Victus, un matériau conçu pour résister mieux aux rayures quotidiennes et aux chocs accidentels.

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Intelligence artificielle Gemini et stabilisation optique

L'expérience utilisateur est enrichie par l'intégration de services d'intelligence artificielle, notamment Gemini, qui permet de répondre aux questions posées à voix haute. Une autre fonctionnalité, Entourer pour chercher, lance une recherche visuelle sur un élément spécifique de l'écran sans quitter l'application actuellement ouverte. Il est à noter que ces services intelligents nécessitent une connexion internet active et la création d'un compte Google pour fonctionner. Par ailleurs, pour les prises de vues, la stabilisation optique est utilisée pour compenser les tremblements de la main. Cette technologie aide à obtenir des vidéos plus nettes lors des mouvements et des photos moins floues, particulièrement utiles dans des conditions de pénombre.

Prix final et comparaison des offres commerciales

Le Samsung Galaxy A17 5G est actuellement disponible au prix de 183,32 euros sur Amazon, marquant une chute sensible depuis son prix initialement annoncé de 299 euros. Cette offre s'inscrit dans un contexte de promotions diverses sur la plateforme, incluant d'autres produits comme des robots aspirateurs ou des appareils électroménagers à des tarifs réduits. Les utilisateurs intéressés par ce smartphone peuvent cliquer sur le lien dédié pour profiter de cette offre spécifique. Le dispositif se distingue par son rapport qualité-prix amélioré grâce à cette baisse de prix, tout en conservant ses spécifications techniques robustes et son engagement en matière de mises à jour long terme.