Samsung : Des Offres Exceptionnelles sur ses Smartphones Galaxy

Samsung offre actuellement des réductions intéressantes sur ses smartphones Galaxy, de la gamme entrée de gamme au haut de gamme. Découvrez les offres disponibles sur les modèles S23, S23 Ultra, S24 FE, S25 et S25 Ultra.

Samsung , une entreprise multinationale avec un large éventail de filiales, est présente dans de nombreux secteurs, allant de la fabrication de composants électroniques à l'électroménager en passant par les appareils connectés. Son activité la plus visible reste la production de smartphones, avec une gamme de modèles renouvelés régulièrement.

Le segment haut de gamme est dominé par les Galaxy S, qui bénéficient d'une nouvelle génération annuelle, permettant aux utilisateurs de s'équiper à moindre coût tout en bénéficiant d'un appareil performant. Actuellement, les Galaxy S23 et S23 Ultra sont proposés à des prix réduits : le premier à 395 euros et le second à 740,49 euros. Sur le site d'Auchan, le Samsung Galaxy S24 FE est disponible à 599,99 euros au lieu de 751,99 euros grâce à une réduction de 20 %. Le site officiel de Samsung propose une offre de reprise, offrant 100 euros de bonus pour l'achat du Samsung Galaxy S25 ou S25 Ultra.Le Samsung Galaxy S23, avec son écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces, offre une expérience visuelle exceptionnelle. Conçu pour une utilisation prolongée, il dispose d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 Go de RAM, assurant une fluidité optimale et permettant d'utiliser toutes les applications et mises à jour. Le terminal prend même en charge Galaxy AI, une fonction disponible sur la génération suivante. Pour la capture d'images et de vidéos, le S23 embarque une caméra principale arrière de 50 mégapixels et une lentille selfie de 12 mégapixels.Le modèle supérieur, le Samsung Galaxy S23 Ultra, offre un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 3088 x 1440 pixels. Il est également équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 Go de RAM. Le S23 Ultra se distingue par son quadruple objectif arrière de 200, 10, 12 et 10 mégapixels, capable de filmer en 8K, et sa caméra frontale de 12 mégapixels. Il intègre également un stylet S-Pen intégré au châssis, permettant d'utiliser l'appareil de manière plus précise. Le Samsung Galaxy S24 FE offre une alternative plus abordable tout en conservant les fonctionnalités clés du S24. Son écran de 6,7 pouces affiche une définition de 2340 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le S24 FE est compatible avec Galaxy AI et bénéficiera du support de Samsung et d'Android pendant de nombreuses années. Côté photo, il propose un capteur principal de 50 mégapixels et une lentille selfie de 10 mégapixels. Avec sa batterie de 4700 mAh, il offre une autonomie allant jusqu'à 28 heures en lecture vidéo. Samsung propose également des offres attractives pour les modèles S25 et S25 Ultra. Le S25, affiché à 902,05 euros, peut être acquis à prix réduit grâce à un bonus de reprise sur votre ancien appareil. L'application Samsung Shop offre une remise immédiate de 10 %. Le S25 embarque la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM pour des performances inégalées. Son objectif photo principal de 200 mégapixels vous permet d'obtenir des clichés exceptionnels. Galaxy AI est accompagné de la Now Bar, qui affiche des informations sans interrompre votre utilisation, et du Now Brief, qui crée un résumé de votre journée et vous propose du contenu personnalisé. Le Samsung Galaxy S25 Ultra, affiché à 1472,05 euros, bénéficie des mêmes offres que le S25. C'est actuellement le smartphone Samsung ultime, avec un large écran Dynamic AMOLED LTPO 2x de 3120 x 1440 pixels. Plus fin que son prédécesseur, le S25 Ultra dispose des mêmes innovations que le S25 mais peut augmenter sa RAM jusqu'à 16 Go pour des performances maximales. Le S25 Ultra propose un grand-angle de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un périscope de même acabit et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. À l'avant, une lentille de 12 mégapixels est disponible.Chez Samsung, la reprise d'un ancien appareil se traduit par une remise immédiate. En fonction de l'état de l'appareil et des offres en cours, un montant est proposé et déduit de votre panier. Il vous suffit ensuite d'envoyer l'appareil repris et d'attendre la validation définitive de la reprise





