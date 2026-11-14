Samin Nosrat publie un nouveau livre de cuisine avec sa recette vedette de velouté de carottes

La cheffe Samin Nosrat revient avec un nouvel ouvrage traduit en français. Découvrez sa recette emblématique de velouté de carottes au curry rouge et à la noix de coco.

Après une longue pause marquée par un épuisement professionnel, Samin Nosrat, la cheffe irano-américaine et auteure du phénomène éditorial Sel, gras, acide, chaleur, effectue son grand retour sur le devant de la scène culinaire. Son nouveau livre, récemment traduit en français, s'annonce comme un retour aux sources pragmatiques, proposant une cuisine quotidienne enrichie d'influences mondiales. Parmi les nombreuses créations proposées, le velouté de carottes au curry rouge et à la noix de coco se distingue particulièrement par son équilibre sensoriel et sa simplicité d'exécution pour les cuisiniers amateurs.

Les quatre piliers fondamentaux du goût

Samin Nosrat repose sa philosophie culinaire sur quatre éléments essentiels que tout cuisinier, débutant ou confirmé, doit maîtriser : le sel qui rehausse la saveur, le gras qui amplifie les goûts et offre des textures agréables, l'acidité qui apporte vivacité et équilibre, et la chaleur qui détermine la texture finale des aliments. Cette approche théorique, détaillée dans son best-seller du New York Times adapté en minisérie sur Netflix, a valu à l'auteure le prestigieux prix James Beard et une place parmi les cent personnalités les plus influentes du magazine Time en 2019. Ses 742 000 followers sur Instagram témoignent de l'impact durable de ses enseignements.

Also read Découvrez pourquoi le stress chronique vous fait vieillir plus vite selon la science

Une soupe onctueuse aux saveurs thaïlandaises

La recette vedette de ce nouvel ouvrage, le velouté de carottes au curry rouge, s'inspire directement des currys rouges thaïlandais, connus pour leur piquant et leurs couleurs vibrantes. Les saveurs de la pâte de curry, la richesse du lait de coco et la sauce de poisson salée complètent parfaitement la douceur naturelle des carottes. Pour contraster avec la texture crémeuse de la soupe, Samin Nosrat propose une garniture croustillante inspirée des en-cas à base de cacahuètes, de noix de coco et de piments consommés dans tout le Laos et la Thaïlande. Cette combinaison d'umami et de croquant fait toute la différence gustative du plat.

Advertisement

Instructions précises de préparation culinaire

Pour réaliser ce velouté, il faut préchauffer le four à 150 °C et placer la grille au milieu. Dans une grande cocotte, faire fondre l'huile à feu moyen-vif avant d'ajouter les échalotes, le gingembre, la citronnelle et une pincée de sel. Laisser revenir doucement pendant environ 18 minutes jusqu'à ce que les oignons soient fondants. Ajouter ensuite les carottes, deux briques de 400 ml de lait de coco, la pâte de curry, la sauce de poisson et 720 ml de bouillon. Porter à ébullition puis laisser frémir couverts pendant 25 minutes jusqu'à tendreté complète des légumes. Pendant ce temps, mélanger les cacahuètes, les copeaux de noix de coco, la sauce de poisson, les piments, l'huile de coco fondue, la citronnelle, le sucre et les feuilles de combava sur une plaque de cuisson.

Techniques de finition et variantes saisonnières

Enfourner la garniture pendant 18 à 20 minutes en remuant toutes les trois minutes après les dix premières minutes, jusqu'à ce que la noix de coco soit bien dorée. Transférer immédiatement ce mélange dans un saladier pour éviter qu'il ne surcuisine. Une fois la soupe cuite, retirer la citronnelle et mixer finement le mélange avec un mixeur plongeant. Rectifier l'assaisonnement avec du sel et de la pâte de curry si nécessaire, en ajustant la consistance avec du bouillon ou de l'eau. Servir la soupe bien chaude accompagnée de feuilles de basilic thaï ciselées, de quartiers de citron vert et du mélange croustillant à la cacahuète. Pour une variante hivernale, il est possible de substituer les carottes par 1,8 kg de courges Honeynut ou deux courges Butternut coupées en dés de deux centimètres, en utilisant de la pâte de curry vert à la place de la version rouge.