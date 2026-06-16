Sam Umtiti salue la prestation de Mbappé et Upamecano et voit en Olise un atout majeur

Dans une analyse sur l'After Foot, Sam Umtiti s'est dit satisfait de la performance de Kylian Mbappé et Dayot Upamecano lors de la victoire des Bleus face au Sénégal. Il a souligné la dangerosité de l'attaque française quand Michael Olise récupère le ballon.

Sam Umtiti , ancien international français, s'est montré très satisfait de la prestation de Kylian Mbappé et Dayot Upamecano lors de la victoire des Bleus face au Sénégal.

Dans une analyse pour l'émission L'After Foot, Umtiti a souligné l'importance du quatuor offensif, estimant que dès que Michael Olise récupère le ballon, l'équipe de France peut devenir très dangereuse. Cette remarque intervient après un match où les Bleus ont montré deux visages : une première période catastrophique, suivie d'un réveil en seconde période grâce à un retour à la simplicité.

Les analystes de l'émission, dont Daniel Riolo et Florent Gautreau, ont débattu de la nécessité de revenir à un milieu à trois joueurs, une suggestion que Jean-Louis Tourre a contestée. Riolo a notamment insisté sur le fait que l'équipe est celle de Kylian Mbappé, tandis que Gautreau a mis en avant la prestation d'Olise, auteur d'une entrée décisive. L'After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, a consacré une large partie de son émission à décortiquer cette rencontre.

Les chroniqueurs ont salué la capacité de réaction des Bleus après une première période difficile. Selon eux, le changement tactique opéré par le sélectionneur a permis de libérer les joueurs offensifs, notamment Mbappé et Olise, qui ont fait basculer le match. Umtiti, qui a lui-même connu la sélection, a insisté sur l'importance de la confiance retrouvée chez les jeunes joueurs comme Upamecano, solide défensivement.

Il a également noté que la polyvalence d'Olise offre une arme supplémentaire, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Le débat sur le dispositif tactique a animé les spécialistes. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont plaidé pour un retour à trois milieux de terrain, jugeant que cela apporterait plus d'équilibre et permettrait de mieux utiliser les qualités des attaquants.

Jean-Louis Tourre, en désaccord, estime que le 4-3-3 actuel donne satisfaction et que les problèmes rencontrés en première période étaient davantage liés à un manque d'intensité qu'à un problème de système. Quoi qu'il en soit, la victoire contre le Sénégal a rassuré sur le potentiel de cette équipe de France, qui devra confirmer lors des prochains matches.

Les propos d'Umtiti, relayés par l'After Foot, témoignent de l'optimisme ambiant autour des Bleus, portés par un Mbappé en grande forme et une jeune génération prometteuse





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