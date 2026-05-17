Sam Battle, le candidat anglais, rejoint la délégation danoise : un moment fort de la 70e édition de l\'Eurovision

Sam Battle, le candidat anglais de l\'Eurovision, a été accompagné par la délégation danoise lors de la 70e édition de la compétition, offrant un moment fort de la soirée. Regardez les photos.

Eurovision 2026 : comment Sam Battle , le candidat anglais, s’est-il retrouvé \"adopté\" par la délégation danoise ? Ce samedi 16 mai 2026, la 70e édition de l\' Eurovision a été marquée par la victoire de la chanteuse bulgare Dara, offrant ainsi une première victoire à son pays.

Autre moment fort de la soirée, la solidarité de la délégation danoise envers l\'artiste anglais Sam Battle. Voir les 29 photos Un soutien de taille. Ce samedi 16 mai 2026, des millions de téléspectateurs ont suivi la 70e édition de l\'Eurovision...





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