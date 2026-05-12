Salut, quelle est la tendance d'aujourd'hui ?

L'histoire d'OpenAI, la mise de Satya Nadella, le comportement de Patrick Bruel, l'interpellation de Zakariyya, l'interdiction de la manifestation du Comité du 9-Mai, Palantir et la surveillance technologique. Découvrez les dernières nouvelles !

Au procès d’OpenAI en Californie, le patron de Microsoft, Satya Nadella, s’est dit lundi 'très fier' d'avoir été le premier à miser des milliards, dès 2019, sur un laboratoire d'IA affichant une vocation philanthropique, sans nier que ce pari répondait avant tout aux intérêts de son groupe.

Le patron de la Banque de France met ses équipes au service du candidat à sa succession désigné par Macron. De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'.

'Il est en train de mourir' : les images insoutenables de l'interpellation de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. 'Mediapart' révèle les images de l'interpellation brutale de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. On le voit faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. Selon nos informations, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique.

La représentante de la manifestation du Comité du 9-Mai raffole du Führer, d'après les informations de 'Mediapart'. La préfecture de police vient d'interdire l'événement, avec le risque de d'être désavouée par le tribunal administratif, comme les années précédentes. Institutionnalisé et radicalisé, le géant états-unien de la techno-surveillance Palantir sort de l'ombre. Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les réfuser.

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