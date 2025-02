Salut Nazi Sur un Campus Universitaire à Caen

Un étudiant de l'université de Caen-Normandie a réalisé un salut nazi lors d'une manifestation étudiante contre les coupes budgétaires dans le supérieur. Les faits ont entraîné des réactions de condamnation et des signalements auprès des autorités.

Mardi 11 février, des étudiants de l'université de Caen-Normandie ont organisé une manifestation sur l'un des campus pour protester contre les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur. Au cours de l'événement, plusieurs d'entre eux ont été choqués par le geste d'un individu qui, bras levé, a réalisé ce qui ressemble à un salut nazi .

Le syndicat Solidaires Etudiant·e·s Caen détaille dans un communiqué: « Un militant d'extrême droite, aperçu sur les comptes de l'UNI et proche de la Cocarde étudiante, s'est présenté sur le côté du cortège avant d'insulter les manifestants, et surtout d'effectuer fièrement un salut nazi ». Une vidéo de la scène, sur laquelle le visage de l'étudiant est visible, a circulé. On le voit d'abord dans un couloir, téléphone en main, lançant un doigt d'honneur vers des élèves, avant de réaliser son geste. Le syndicat étudiant UNI, classé d'extrême droite, a affirmé dans un communiqué que le jeune homme n'appartient pas à ses membres. Il précise qu'il a « été présent une fois à un événement public » et que les accès à leurs événements « lui seront interdits à l'avenir », explique France 3 Normandie. L'étudiant, qui s'est dénoncé dans un mail destiné à l'université Caen-Normandie, est en réalité scolarisé à l'ENSICAEN, une école d'ingénieurs à Caen, d'après ICI Normandie. Dans une lettre, il explique s'être rendu sur le lieu de la mobilisation pour obtenir des informations, mais aurait été « considéré par certains membres de la manifestation comme étant un 'ennemi' de la cause ». En ce qui concerne son geste, il se défend d'avoir réalisé un salut nazi et affirme avoir voulu attirer l'attention d'une connaissance. Selon lui, les élèves présents « se sont fait ensuite un plaisir de publier tout ça sur les réseaux en y ajoutant des photos volées de moi », assurant vouloir que « cette polémique stupide prenne fin » et n'avoir « évidemment pas souhaité faire référence à des régimes criminels ». À la suite des faits, l'université Caen-Normandie a réalisé un signalement. « C'est un acte antisémite et donc un délit. Il y a une tolérance zéro à cette question. Nous avons procédé à ce signalement avec une grande fermeté », avance Lamri Adaoui, président de l'établissement, à France 3 Normandie. Il précise en outre avoir averti le procureur de la République et avoir signalé les faits à l'établissement du jeune homme pour que « des suites disciplinaires soient données à cet acte ». L'ENSICAEN, où étudie le principal concerné, a d'ailleurs réagi et a annoncé condamner « avec la plus grande fermeté les actes à caractère raciste et antisémite et toutes autres formes de discrimination ». Ils ont en outre déclaré dans un communiqué que l'étudiant a été convoqué à une section disciplinaire et qu'un signalement auprès du procureur de la République a été effectué, précise France 3 Normandie. L'université Caen-Normandie a également lancé une enquête pour confirmer l'identité du jeune homme. Elle indique qu'elle déposera plainte auprès du parquet dès que celle-ci sera confirmée, ajoute ICI Normandie.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Université Caen-Normandie Manifestation Coupes Budgétaires Salut Nazi Antisémitisme Procédure Disciplinaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Elon Musk entretient la confusion sur un salut naziQuand un geste donne lieu à une mauvaise interprétation, il n’est pas difficile de clarifier la situation. Mais Elon Musk préfère entretenir la confusion.

Lire la suite »

Des activistes allemands projettent le salut nazi d'Elon Musk sur son usine TeslaDes activistes allemands ont revendiqué jeudi avoir projeté le salut nazi d'Elon Musk sur l'usine Tesla près de Berlin, pour dénoncer ce geste. Le collectif 'Centre pour la beauté politique' (ZPS) a organisé l'action, diffusant une photo nocturne de l'usine avec le mot 'Heil' accolé à l'enseigne lumineuse. Ils ont également projeté Alice Weidel, candidate du parti d'extrême droite AfD, sur l'usine.

Lire la suite »

Elon Musk Accusé d'Exécuter un Salut NaziLors d'un discours devant un rassemblement pro-Trump à Washington, Elon Musk a effectué un salut nazi, suscitant des réactions indignées sur les réseaux sociaux. Cette action survient après un tweet de Musk où il se positionnait sur le nazisme en compagnie d'Alice Weidel, coprésidente du parti AfD allemand.

Lire la suite »

Le Salut d'Elon Musk: Geste Maladroit ou Symbole Nazi?Lors d'un meeting de Donald Trump, Elon Musk a réalisé un salut jugé par certains comme fasciste ou nazi. Le PDG de X, SpaceX et Tesla a été critiqué sur les réseaux sociaux, mais a également reçu le soutien de certains, qui ont qualifié son geste d'une simple maladresse.

Lire la suite »

Elon Musk a-t-il fait un salut nazi en public ?Le comportement d'Elon Musk lors d'un événement avec les partisans de Donald Trump a suscité des controverses. Il a effectué un geste qui a été interprété par certains comme un salut nazi, provoquant des réactions mitigées parmi les historiens.

Lire la suite »

Elon Musk provoque la controverse avec un salut qualifié de « nazi »Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a été critiqué après avoir effectué un salut considéré par certains comme « fasciste » ou « nazi » lors d'un meeting de Donald Trump. Musk a répondu à la controverse en ironisant sur ses détracteurs, affirmant qu'ils avaient besoin de « meilleurs coups tordus » et que l'accusation de nazisme était « tellement usée ».

Lire la suite »