Salons Studyrama 2026-2027 : Calendrier complet et orientations à Lille et Paris

Découvrez le calendrier détaillé des salons Studyrama 2026-2027 à Lille et Paris. Formations, inscriptions gratuites et conseils Parcoursup pour réussir votre orientation.

Les salons de l'étudiant Studyrama ouvrent officiellement leurs portes en novembre pour se poursuivre jusqu'en juin prochain. Cette série d'événements majeurs vise à guider les futurs bacheliers et étudiants dans leur choix d'orientation académique. L'objectif principal est de clarifier les parcours possibles avant la phase cruciale d'inscription sur la plateforme Parcoursup.

Salon Orientation et Formations Artistiques à Lille

Le salon Studyrama de l'orientation se tiendra au sein du Lille Grand Palais, spécifiquement dans le hall Londres, avec des horaires étendus de 10 heures à 17 heures. Plus de 800 formations allant du niveau Bac au Bac +5 y seront représentées, couvrant les cursus universitaires, les IUT, les classes préparatoires ainsi que les grandes écoles. Un village universitaire dédié permettra aux visiteurs de rencontrer directement l'Université de Lille et Polytech Lille, accompagnés de professeurs, d'étudiants et de spécialistes du secteur. L'accès à cet événement est gratuit, mais une inscription préalable est strictement exigée pour participer.

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Parallelèlement, le salon des formations artistiques occupera également le Lille Grand Palais pour présenter près de 200 offres éducatives de niveau Bac à Bac +5. Les secteurs de l'art, de la mode, du design, de la communication et du luxe y seront mis en avant par des écoles, des CFA, des lycées et des établissements spécialisés. Des responsables pédagogiques détailleront les débouchés professionnels et les conditions d'admission pour des métiers tels que graphiste, architecte d'intérieur, bijoutier, photographe ou décorateur. Des institutions reconnues comme l'ESRA, l'ISCOM Lille, l'ICART et l'EIDM seront présentes, permettant aux visiteurs de découvrir les classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d'art.

Conseils Santé et Grandes Écoles Commerciales

Le salon des formations de la santé aura lieu de 10 heures à 17 heures dans le hall Londres du Lille Grand Palais. Il offre un espace privilégié pour découvrir les voies médicales et paramédicales, avec des conseils spécifiques sur l'accès aux études de santé via le PASS et la L.AS. L'Université de Lille, ses facultés de médecine et de pharmacie, ainsi que plusieurs associations étudiantes, seront sur place. Des étudiants en médecine, pharmacie, kinésithérapie, orthophonie et odontologie partageront leurs expériences terrain avec les visiteurs curieux.

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Le samedi 21 novembre 2026, le salon Studyrama des Grandes Écoles se déroulera au même endroit, toujours de 10 heures à 17 heures. Les visiteurs pourront explorer des écoles de commerce, de management et d'ingénieurs, avec la participation d'établissements prestigieux tels que l'EDHEC, SKEMA, NEOMA, Polytech Lille et CESI. Des représentants de ces grandes écoles, ainsi que des professeurs et des étudiants, seront disponibles pour répondre aux interrogations. Des classes préparatoires de la région seront également présentes pour accompagner les candidats vers ces filières sélectives.

Poursuite d'Études et Alternance en Février 2027

Le salon Studyrama de la Poursuite d'études et des Masters est annoncé pour le samedi 13 février 2027 à la Cité des Échanges de Marcq-en-Barœul. Environ 200 formations de Bac +2 à Bac +5 y seront présentées, ciblant les Master 1, Master 2, mastères spécialisés et MBA. De nombreux secteurs comme le commerce, la finance, le droit, la santé, le numérique et l'ingénierie seront représentés. L'Université de Lille, l'Université d'Artois, l'Université du Littoral Côte d'Opale et l'Université Catholique de Lille présenteront leurs cursus, tandis que des conférences aideront à préparer l'insertion professionnelle.

Le même jour, le 13 février 2027, le salon Studyrama des Études Supérieures et de l'Alternance aura lieu à la Cité des Échanges de Marcq-en-Barœul. Plus de 500 formations de Bac à Bac +5 seront proposées, couvrant BTS, universités, IUT, grandes écoles et CFA. Des conseillers en orientation animeront deux conférences dédiées à Parcoursup à 10 h 45 et 14 h. L'Université de Lille et plusieurs établissements des Hauts-de-France présenteront leurs offres, et l'inscription reste gratuite pour tous les participants souhaitant explorer ces voies professionnelles.

Grand Salon Parisien et Spécialisations Sectorielles

Le grand salon Studyrama de l'orientation se déroulera au Paris Event Center, en partenariat avec la région académique et la région Île-de-France. Plus de 800 formations du Bac au Bac +8 y seront représentées, mettant à l'honneur sept grands domaines : commerce, finance, transition écologique, réorientation, numérique, droit et immobilier. Les visiteurs pourront rencontrer enseignants et responsables de formation pour obtenir des conseils pratiques sur la préparation des vœux Parcoursup. L'accès à cet événement parisien majeur est également gratuit.

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Un salon spécifique réunira des formations post-bac consacrées au commerce, au marketing et à la communication. Environ 500 formations seront proposées pour découvrir des métiers liés à la vente, au management, à la gestion et au community management. Les établissements présenteront leurs programmes, leurs conditions d'admission et leurs débouchés professionnels. Cette session permet aux étudiants de se projeter concrètement dans des carrières dynamiques du secteur tertiaire et digital.