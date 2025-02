Salon Vintage de Carcassonne: Un Week-end Immersif Rétro

Le salon Vintage de Carcassonne revient pour sa 4e édition avec une expérience immersive dédiée aux passionnés de l'univers rétro. Du 28 février au 2 mars, la salle du Dôme de Carcassonne accueillera ce week-end exceptionnel.

Le salon Vintage de Carcassonne fait son grand retour pour sa 4e édition, promettant une expérience immersive encore plus riche pour les passionnés de l'univers rétro. Du 28 février au 2 mars, la salle du Dôme de Carcassonne accueillera ce week-end exceptionnel, qui ne se limitera pas à la simple mode. Le vintage, devenu un art d'être au présent, s'étend aux objets et vêtements d'une époque passée, des années 30 aux années 70.

Les visiteurs pourront s'immerger dans l'atmosphère rétro avec des défilés de vêtements vintage, des spectacles burlesques, des concerts live et des animations sur le thème vintage, rockabilly et rétro. Des spectacles aériens, une exposition de véhicules de collection et des stands d'exposants variés compléteront ce programme riche en divertissements.La nouveauté de cette édition sera le concours Gentleman, qui se tiendra samedi après le grand défilé de pin-ups. Près d'une centaine de pin-ups, venues de toute la France, répondront à l'invitation de Séverine Bureau, l'organisatrice. Le record du nombre de pin-ups présentes à un événement pourrait bien être battu ! Pour ceux qui préfèrent les soirées plus audacieuses, des spectacles d'effeuillage burlesque seront proposés chaque jour en fin d'après-midi dans un espace dédié. Réservés à un public averti, ces moments glamours et envoûtants ajouteront une touche d'élégance et de sensualité à l'événement. Des artistes renommés tels que Shadows Queen, Dina Van Candy, Marion Dollykitten, Gemma Rey-Lefik, Mlle Gisèle, Zoé Bodet (Sirae Rosy Bloom), Mlle Shy, Laeti Boop, Mel Rose et Séverine (Glam Poupy) participeront à ce spectacle unique





