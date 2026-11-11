Salon Vins, Terroir et Traditions à Tarbes : 58 exposants pour un week‑end caritatif

Le Rotary Club Tarbes Bigorre organise le 3ᵉ salon Vins, Terroir et Traditions les 14-15 novembre à la halle Marcadieu. Plus de 50 artisans et 20 vignerons se réunissent pour soutenir des œuvres caritatives locales.

Les dates sont fixées : les 14 et 15 novembre prochain, la halle Marcadieu à Tarbes accueillera le 3ᵉ Salon Vins, Terroir et Traditions, animé par le Rotary Club Tarbes Bigorre. L'événement réunira vingt vignerons et trente‑huit artisans, pour un total de cinquante‑huit exposants, tout en collectant pour des actions solidaires locales.

Structure et contenu du week‑end

Les visiteurs pourront parcourir un large éventail de produits : charcuterie, fromages, douceurs sucrées et spécialités régionales. Chaque stand proposera des dégustations accompagnées d'ateliers pédagogiques sur le monde du vin, ainsi que des quiz pour tester et approfondir leurs connaissances œnologiques.

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Sur le plan de l'ambiance, la halle vibrera au rythme d'animations musicales et d'une grande tombola proposant des lots gourmands. Un espace dédié aux enfants et des ateliers créatifs seront également décrétés pour les familles, afin d'en faire un événement convivial pour tous.

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Engagement philanthropique du Rotary

Tout le revenu net, 100 % des bénéfices, sera versé aux œuvres caritatives locales et aux actions de solidarité du Rotary Club Tarbes Bigorre. Le club compte sur l'implication de ses bénévoles pour gérer l'ensemble du salon, de la mise en place des stands à la distribution des fonds récoltés aux bénéficiaires désignés.

Prochaine édition : ouverture et attentes

Avec cette troisième édition, le Rotary vise à renforcer la notoriété de Tarbes comme destination gastronomique et vinicole. Le succès de cette année devrait préparer l'organisation de futures manifestations, toujours en favorisant le commerce local tout en soutenant les projets sociaux et éducatifs du club.