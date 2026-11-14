Salon Made in France : Le franco-lavage fait perdre 4,5 milliards aux entreprises

Le salon du Made in France à Paris révèle que le faux patriotism marketing coûte 4,5 milliards par an. Les entreprises réelles luttent contre la méfiance des consommateurs.

Alors que le salon du Made in France investit les lieux de Paris Expo Porte de Versailles ce vendredi 13 novembre, une réalité économique sombre émerge pour les acteurs du tissu industriel hexagonal. La Fédération indépendante du made in France alerte sur un phénomène de concurrence déloyale qui saigne sectoriellement. Ce problème structurel est désigné sous le terme technique de franco-lavage et impacte directement la croissance des marques authentiques.

Le franco-lavage fausse le marché

Le franco-lavage correspond à une stratégie commerciale abusive visant à tromper le public. Des marques utilisent des symboles visuellement français pour induire en erreur sur la provenance réelle de leurs articles. Cette manipulation installe une défiance durable chez les acheteurs qui deviennent sceptiques face aux allégations de fabrication locale. L'ObSoCo rapporte que 82 pour cent des Français admettent douter de l'origine d'un produit présenté comme français. Cette statistique haute montre une méfiance généralisée qui nuit à toute la filière.

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Coût économique de 4,5 milliards d'euros

Les conséquences financières de ces pratiques trompeuses sont lourdes pour les industriels honnêtes. Eric Florin, président de la Fédération indépendante du made in France, rappelle que chaque année les entreprises françaises qui pratiquent le made in France passent à côté d'un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros. Ce montant colossal provient d'une étude publiée en 2021 par la fédération. Les marques qui fabriquent réellement sur le sol national voient leur part de marché érodée par des concurrents malhonnêtes.

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Manipulation des symboles nationaux

La législation actuelle autorise encore l'usage de couleurs tricolores sur des produits étrangers. Eric Florin explique que tous ces éléments sans la mention officielle n'ont aucune valeur juridique. Aujourd'hui, il est autorisé de mettre du bleu blanc rouge sur n'importe quel produit selon les douanes. Ces procédés piègent les consommateurs qui croient soutenir l'industrie locale par erreur. La Répression des fraudes peut sanctionner les pratiques commerciales trompeuses mais l'application reste complexe.

Réponse des industriels par les prix

Face à cette inflation et à la baisse du pouvoir d'achat, certains fabricants baissent leurs tarifs. Des jean sont proposés à 99 euros et des brosse à dents à 1 euro lors de l'événement. Cette stratégie vise à rester accessibles malgré les coûts de production locaux élevés. La plupart des acteurs politiques prétendent défendre le made in France avec des promesses diverses. Le défi reste de distinguer ce qui est vraiment fait en France pour les acheteurs.