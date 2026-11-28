Découvrez les acteurs phares du Salon Made in France à Périgueux, du 4 au 6 décembre, réunissant artisans, industriels et producteurs locaux pour célébrer le savoir-faire français en Dordogne.

La deuxième édition du Salon Made in France se tiendra au parc des expositions du Périgord à Marsac-sur-l'Isle du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2026. Cet événement majeur mettra à l'honneur les secteurs de l'agriculture, de la gastronomie, de l'artisanat, des industries et des commerces locaux. La région Périgord vert accueille ainsi un rassemblement inédit pour valoriser la diversité de la production nationale.

Un salon dédié au savoir-faire français local

Cette manifestation vise à rapprocher directement le consommateur des producteurs et des industriels basés en France. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie attend avec impatience cet événement pour démontrer que l'initiative va au-delà des simples slogans promotionnels. L'objectif affiché est de concrétiser la démarche du fait en France par des actions tangibles et des rencontres directes.

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Le programme de ce week-end de fin novembre couvre un large éventail d'activités économiques. Les visiteurs pourront découvrir des innovations dans les domaines de l'agriculture et de la gastronomie, mais aussi admirer le travail minutieux des artisans d'art. Les stands industriels mettront en lumière des solutions technologiques et des produits manufacturés de qualité.

Des acteurs incontournables du secteur cosmétique et alimentaire

La marque de cosmétiques naturels Savonnia présente son développement continu sous la direction de Jean-Christophe Félix et ses associés depuis la reprise en 2023. Cette entreprise artisanale spécialisée dans la saponification à froid illustre la croissance locale grâce à ses boutiques à Bergerac et Mussidan, ainsi qu'à ses ateliers d'initiation.

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Dans le domaine de l'alimentation, l'ancien basketteur du BBD Thomas Massoubre met en valeur sa conserverie Le Ranquet. Installé dans sa région d'origine, cet enfant du pays, qui a joué en Pro B à Boulazac entre 2006 et 2008, a créé cette entreprise qui s'est enrichie d'une table d'hôtes sur réservation.

Parallèlement, Kosmorebi apporte sa vision du circuit court avec des produits cosmétiques issus du Pays basque. Catherine et Christine Kolditz ont lancé cette marque en utilisant des ressources essentiellement locales, offrant une alternative authentique aux produits industriels standardisés.

L'innovation industrielle et artisanale au service de l'économie

L'entreprise familiale Javerflex, installée en Dordogne, résiste à la concurrence internationale en produisant 200 000 paires de chaussons par an. La fabrique sera présente pour sensibiliser les consommateurs face aux plateformes asiatiques à bas prix, démontrant la viabilité de la production locale face à la mondialisation.

L'innovation ne se limite pas aux secteurs traditionnels. Ecobulles, société ayant développé une solution alternative sans sel pour adoucir l'eau du robinet, participera à l'événement. Son concessionnaire en Périgord présentera des appareils inventés et fabriqués en Champagne, promettant une efficacité clairement plus écologique contre le calcaire.

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Sur le plan du loisir, la société bergeracoise Miss Drop, créée en 2022, expose ses minicaravanes compactes. Ces modèles tous publics permettent des séjours proches de la nature sans sacrifier le confort, répondant à une demande croissante pour le tourisme léger et responsable.

Une célébration de l'excellence artisanale régionale

L'art et la beauté seront représentés par des figures éminentes de la création locale. Amandine Bonneau, plumassière bergeracoise développant son activité depuis 2017, dévoilera ses bijoux colorés avec des plumes teintées. Ses créations témoignent de la persévérance et du talent des artisans d'art de la région.

Sidonie Brutto, céramiste installée à Lisle, apportera une dimension esthétique et philosophique à l'événement. Elle présentera des créations inspirées par la simplicité, l'imperfection choisie et la zénitude, reflétant l'influence culturelle japonaise sur l'artisanat contemporain français.

Ce salon constitue une plateforme essentielle pour l'économie locale en 2026. Il permet aux producteurs de rencontrer directement leur clientèle et de renforcer les liens entre les acteurs régionaux. L'événement offre une visibilité précieuse pour des marques comme Savonnia, Javerflex ou Kosmorebi, affirmant leur identité face à la concurrence globale.