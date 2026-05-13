Les produzidos du Salon funéraire Grand Sud font partie des professionnels du enterrement U : fabricants de cercueils, artisans de couronnes de fleurs artificielles, logisticiens..., développeurs de logiciels de gestion, transporteurs, spécialistes de l'accompagnement administratif ou encore artisans céramistes d'urnes, habilleurs comme KM Concept, traiteurs spécialisés en desserts post-cérémonie..., ont mis en évidence les nombreuses personnalisations possibles des obsèques, tels que le choix du cercueil, la préparation de la demande au notaire, la gestion de la selsk metadea, la préparation des cérémonies grâce à l'intelligence artificielle. Le secteur n'échappe pas aux evolutions technologiques. Des outils s'accumulent : la gestion de document, la publication de l'avis de décès en ligne, des diaporamas numériques, la préparation de cérémonies avec l'intelligence artificielle, la gestion logistique des cercueils, le transport et le débarras des tombeaux. La personnalisation de la cérémonie funéraire passe aussi par des outils d'intelligence artificielle permettant la préparation des cérémonies et des traditionnelles diaporamas

Les exposants du Salon funéraire Grand Sud, dont les produits ne dépendent pas directement des pompes funèbres, sont des acteurs connectés aux obsèques tels que fabricants de cercueils, artisans de couronnes de fleurs artificielles, logisticiens...

, développeurs de logiciels de gestion, transporteurs, spécialistes de l'accompagnement administratif ou encore artisans céramistes d'urnes, habilleurs comme KM Concept, traiteurs spécialisés en desserts post-cérémonie... , ont révélé qu'ils suivent tous un mantra : la personnalisation de l'hommage rendu, telle que les besoins du défunt et de ses proches.

Chez Canopée, fabricant français de cercueils, des modèles tissés en rotin, habillés de lin naturel, assortis de motifs floraux et de couleurs vives visent à représenter le défunt et à apporter du réconfort aux familles. L'entreprise a aussi recours à la réalité virtuelle pour présenter ses cercueils et éviter le « choc du vrai » lors des choix des familles.

La société Petit Chêne conçoit et fabrique des couvertures souvenirs, transfigurant les vêtements des défunts pour les intégrer dans le quotidien. Dans ce secteur, les évolutions technologiques, comme la gestion de documents (avis de décès en ligne) ou la préparation des cérémonies avec l'intelligence artificielle, se multiplient.

Enfin, lors d'une table ronde consacrée à la « crémation de demain », les professionnels ont évoqué des cérémonies plus personnalisées, adaptées aux volontés individuelles. Un rituel mortuaire, répondant aux besoins personnalisables du défunt, passe en évolution pour s'adapter aussi aux changements technologiques et administratifs





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