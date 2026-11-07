Salon du livre Montreuil 2026 : Programme et auteurs stars

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil revient du 25 au 30 novembre 2026 avec une 42e édition. Découvrez les auteurs, expositions et actualités.

La 42e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil se tiendra du 25 au 30 novembre 2026. Cet événement gratuit et ouvert à tous se déroulera au Montreuil Expo en Seine-Saint-Denis. Il placera sa programmation sous le thème "Aux frontières du réel".

Près de 2 000 auteurs et illustrateurs seront présents sur six jours. Ils se déplaceront dans les allées pour échanger avec le public et dédicacer leurs ouvrages. Ce rendez-vous incontournable du genre propose également des expositions et des remises de prix majeures pour les lecteurs.

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Auteurs majeurs et signatures attendues

Christelle Dabos, autrice de la saga La Passe-miroir, participera aux dédicaces. Elle rejoindra Benjamin Lacombe, illustrateur au style gothique et féerique comparé à Tim Burton. Le médecin et écrivain Baptiste Beaulieu sera également présent lors de cette édition.

Anne Goscinny, fille du créateur du Petit Nicolas, présentera son recueil de nouvelles inédites. Les amateurs de bande dessinée retrouveront Erroc et Fabrice Parme sur le salon. Alex Alice, Émile Jadoul et Nathalie Choux viendront également signer leurs œuvres.

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La comédienne Louise Bourgoin et l'autrice Erin Hunter participeront aux rencontres. Ces figures reconnues offriront aux familles l'opportunité d'interagir directement avec les créateurs. Cette présence massive garantit une programmation riche et variée pour tous les publics.

Distinctions et prix littéraires

Les Pépites mettront à l'honneur les meilleurs ouvrages de littérature jeunesse cette année. Vingt livres sont en compétition dans quatre catégories distinctes. Un jury composé de jeunes âgés de 8 à 18 ans désignera les gagnants dans ces sections.

La Pépite d'Or sera attribuée séparément par un jury de critiques littéraires. Les lauréats seront dévoilés le mercredi 25 novembre, jour d'ouverture du salon. Ce moment fort permet aux familles de dénicher de nouveaux coups de cœur pour les fêtes.

La Grande Ourse honorera également l'excellence de la création jeunesse. Serge Bloch succédera à Beatrice Alemagna et Susie Morgenstern dans ce rôle. Il est connu pour avoir illustré Max et Lili, SamSam et Zouk.

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Exposition et panorama éditorial

L'exposition À la croisée des images invite à voyager entre réel et imaginaire. Elle s'articule autour de trois univers : la récréation, la contemplation et l'exploration. Suzy Lee, Johanna Schaible et Emma Adbåge y exposent leurs créations.

Près de 400 exposants présenteront un vaste panorama de l'édition jeunesse. Gallimard Jeunesse, Hachette Jeunesse et Casterman seront parmi les éditeurs présents. Dargaud, Glénat, Gründ et Sarbacane compléteront ce paysage éditorial riche.

Le salon propose romans pour adolescents, bandes dessinées et mangas pour tous les âges. L'entrée est gratuite mais nécessite une réservation préalable. Cet événement de la fin novembre 2026 promet d'être une source majeure d'inspiration pour les lecteurs.