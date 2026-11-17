Le Salon du livre d'Avignonet-Lauragais célèbre ses 25 ans le 22 novembre 2026 avec 35 auteurs dont Pascal Dessaint et Pierre Nicolas, un salon des arts plastiques et des débats sur les enjeux sociétaux contemporains.

Le Salon du livre d' Avignonet-Lauragais se tiendra le dimanche 22 novembre de 10 h à 17 h au foyer rural de la commune toulousaine. Cette édition 2026 marque un tournant symbolique avec les 25 ans du drame d'AZF, offrant une plateforme culturelle majeure pour le Lauragais. L'événement réunit 35 auteurs reconnus dans une programmation riche dédiée à la rencontre littéraire et artistique.

Auteurs majeurs et marrainage 2026

Parmi les 35 auteurs annoncés, Maylis Adhémar, Pascal Dessaint et Pierre Nicolas figures montantes du paysage littéraire français seront présents. L'édition 2026 est marquée par la présence exceptionnelle de deux grandes figures de la littérature française contemporaine qui serviront de marraine et parrain à ce cru 2026. Reconnus au niveau national et plusieurs fois récompensés, ils portent dans leurs œuvres un regard sensible et engagé sur les grands enjeux de notre société. Leur présence illustre la volonté des organisateurs de proposer une expérience immersive et réflexive. Le public aura l'occasion de découvrir leurs nouveaux ouvrages à paraître cet automne et d'échanger avec eux tout au long de la journée.

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Débats sociétaux et programmation culturelle

Les deux auteurs participeront à une table ronde consacrée au rôle de l'écrivain dans la société contemporaine. Au cours de cet échange, ils débattront du rôle de l'écrivain dans la société contemporaine. École publique, protection de l'environnement, défense de la ruralité, lutte contre les extrémismes ou encore transmission des valeurs démocratiques, sont en effet autant de thèmes qui traversent leurs œuvres et viendront nourrir la discussion. Cette rencontre offrira au public une occasion privilégiée de découvrir comment la littérature peut éclairer les crises modernes. Parallèlement, un salon des arts plastiques avec 17 artistes voit le jour dans ce petit village près de Toulouse, enrichissant l'offre culturelle du week-end.

Diversité littéraire et partenaires institutionnels

Le Salon du livre d'Avignonet-Lauragais fera par ailleurs la part belle à la diversité littéraire avec une programmation éclectique. Romans, polars, thrillers, poésie, photographie, récits historiques, psychologie ou littérature jeunesse seront représentés à travers la présence de nombreux invités. Un journaliste et présentateur bien connu du Journal télévisé de France 3 sera également présent pour présenter son dernier roman à l'occasion des 25 ans du drame d'AZF. Le salon accueillera en outre plusieurs maisons d'édition indépendantes, notamment Du canal du Midi aux marécages de Floride : Patrick Caujolle publie un nouveau polar à l'intrigue haletante, ajoutant une touche locale à la couverture nationale. Cette diversité s'appuie sur un solide réseau de partenaires parmi lesquels la Librairie du Beffroi de Revel, la Médiathèque d'Avignonet-Lauragais, l'Éducation nationale, le Gîte Souplassens et Hyper U Villefranche-de-Lauragais.

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Impact territorial et fidélisation des publics

Au-delà de sa dimension littéraire, le Salon du livre d'Avignonet-Lauragais est devenu un véritable projet de territoire. Son objectif est de faire du livre un vecteur de lien social, d'ouverture et d'émancipation, tout en fidélisant un public toujours plus nombreux. Le succès repose sur une recette simple mais exigeante : proposer et offrir un moment de convivialité où la littérature devient prétexte à la rencontre. L'événement est soutenu par la communauté de communes Terres du Lauragais et de nombreux partenaires culturels, éducatifs et économiques. Si le salon attire chaque année de nouveaux visiteurs, il fidélise également les auteurs invités qui soulignent régulièrement la qualité de l'organisation.

Ambiance chaleureuse et perspectives futures

L'esprit de ce rendez-vous culturel à taille humaine se traduit par des témoignages élogieux sur l'accueil réservé aux intervenants. Plusieurs d'entre eux évoquent une ambiance simple et chaleureuse, tandis que d'autres saluent un joli moment de partage et d'échanges qui fait du bien dans une période où le lien humain apparaît plus précieux que jamais. En seulement quelques années, ce rendez-vous culturel a su s'imposer comme l'un des événements littéraires majeurs du Lauragais, réunissant chaque année plusieurs centaines de visiteurs autour d'une même passion : la lecture, la découverte et la rencontre avec celles et ceux qui font vivre la littérature contemporaine. Cette fidélisation garantit la pérennité d'une initiative unique en région Occitanie.