Le Lions club de Saint-Malo organise du 27 au 29 novembre 2026 sa troisième édition caritative. 79 exposants pour soutenir Simon de Cyrène.

Le Lions club de Saint-Malo organise sa troisième édition annuelle du salon des vins et de la gastronomie. L'événement se tiendra au Quai St-Malo en Ille-et-Vilaine. La manifestation s'étend sur trois jours consécutifs. Les dates exactes sont du vendredi 27 novembre au dimanche 29 novembre 2026.

Détails et mécanisme de l'événement caritatif

Cette année, le salon accueillera précisément 79 exposants inscrits. Ce chiffre confirme la progression continue de la manifestation. En 2024, l'événement avait réuni environ 60 exposants. En 2025, il en comptait 75 participants présents. La structure de cette édition 2026 est clairement définie. Soixante-dix vignerons viennent de toutes les régions de France. Les vingt-neuf autres stands sont dédiés à la gastronomie.

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Les visiteurs peuvent accéder à l'espace sans frais. L'entrée est gratuite pour tout le public présent. Une degustation de produits est proposée par les exposants. Elle permet de découvrir les offres des artisans locaux. Un verre de dégustation est vendu 3 euros l'unité. Deux verres peuvent être achetés pour 5 euros.

Positions des parties prenantes et soutien à Simon de Cyrène

Olivier Levillain assure la présidence du Lions club de Saint-Malo. Il dirige l'organisation de cette manifestation annuelle. Le club suit la devise We serve. Ce principe signifie nous servons en français. L'entité utilise cet événement pour une cause caritative. Les recettes intègreront les fonds disponibles. Elles sont destinées à l'association Simon de Cyrène Saint-Malo. C'est la troisième année consécutive que ce soutien est maintenu.

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L'association Simon de Cyrène Saint-Malo reçoit les fonds. Elle a réalisé des constructions spécifiques cette année. Des maisons partagées ont été édifiées pour des personnes handicapées. Le quartier de Paramé accueille ces nouveaux logements adaptés. L'objectif est d'offrir un hébergement inclusif. Le club met en avant cette solidarité locale. Les bénévoles gèrent logistiquement l'événement. Ils s'occupent des inscriptions et de l'accueil.

Impact concret et prochaines étapes logistiques

La restauration sur place est assurée par les volontaires. Les stands proposent des plats payants pour le public. Une liste précise couvre plusieurs spécialités. On trouve des moules frites disponibles. Des galettes saucisses sont également proposées. Les saucisses frites font partie du menu. Les coquilles Saint-Jacques sont servies aux clients. Des crêpes au sucre sont à disposition. Des crêpes au caramel au beurre salé sont également vendues.

Les recettes de la restauration rejoignent les dons. Elles s'ajoutent aux autres recettes du salon. Elles profitent toutes à Simon de Cyrène Saint-Malo. Une soirée de gala est prévue pour le samedi 28 novembre. L'inscription est possible sous condition de place. Une participation de 30 euros est demandée par personne. La réservation nécessite un courriel obligatoire. L'adresse mail concerne la troisième édition du Salon.

Les horaires d'ouverture sont fixés avec précision. Le vendredi 27 novembre se tient de 16h à 20h. Le samedi 28 novembre accueille le public de 10h à 20h. Le dimanche 29 novembre se termine à 18h. Le site Quai St-Malo est le lieu retenu. L'accès se fait directement sur le lieu. Les vignerons présentent leurs cuvées locales. Les acteurs de la gastronomie partagent leurs savoir-faire. L'événement rassemble autour de ces deux passions communes.