Un an après son lancement à Salon-de-Provence, le dispositif Sportez-vous bien accueille 80 participants par semaine. Une initiative gratuite favorisant l'activité physique.

Le dispositif Sportez-vous bien célèbre une année d'existence fructueuse à Salon-de-Provence. Cette initiative municipale, lancée pour lutter contre la sédentarité, a prouvé son utilité pour encourager la pratique sportive régulière. L'objectif reste ambitieux : rendre l'exercice physique accessible, gratuit et ouvert à tous les habitants de la ville.

Une structure hebdomadaire à trois sites

Le programme s'étend de septembre à juin, en excluant les vacances scolaires et les jours fériés. Il propose des séances courtes de quarante-cinq minutes, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. Aucune inscription n'est requise pour participer à ces activités. Le calendrier prévoit six séances par semaine réparties sur trois lieux dédiés dans la ville.

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Le parking du Talagard accueille la marche active et des exercices de bien-être. Les pinèdes Saint-Léon et Bastide Haute sont réservées au renforcement musculaire, au stretching et au circuit training. Cette répartition spatiale permet de répondre à divers besoins physiques pour tous les âges.

Horaires et fréquentation des séances

La programmation suit un rythme régulier et prévisible pour les participants. Chaque lundi, deux créneaux sont proposés à huit heures quarante-cinq et à dix heures au Talagard. Les mardis et jeudis, cette offre est renouvelée sur les deux sites des pinèdes aux mêmes horaires. Cette régularité facilite l'organisation des agendas des habitants.

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Depuis le lancement officiel, le dispositif a déjà accueilli une centaine de personnes. La fréquentation moyenne atteint près de quatre-vingts participations par semaine. Ces chiffres confirment l'engouement populaire pour cette offre de sport adapté aux capacités de chacun.

Intégration dans les ateliers de La Barben

Après avoir traité la nutrition et la mémoire, les ateliers de La Barben intègrent désormais les activités physiques. Cette évolution complète l'offre de bien-être proposée par la commune. L'objectif est de poursuivre la dynamique initiée par la municipalité pour la santé des Salonais.

Cette démarche favorise le bien-être physique et mental des participants. La Ville de Salon-de-Provence réitère son engagement à soutenir cette accessibilité au sport. Elle encourage ainsi les habitants à prendre soin de leur santé au quotidien.