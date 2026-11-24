Retour sur la 8e édition du salon Carrefours pour l'emploi à Bordeaux le 24 novembre 2024. Un événement marqué par la baisse des offres publiques et la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie.

La huitième édition du salon organisé conjointement par Carrefours pour l'emploi, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole s'est tenue ce mardi 24 novembre au Hangar 14. L'événement se déroule dans un climat économique morose, caractérisé par une forte tension sur le marché de l'emploi public. Malgré cette atmosphère restrictive, l'initiative propose des conseils, des formations et des financements, tout en mettant en lumière des secteurs qui parviennent à recruter activement.

Contexte du marché et organisation de l'événement

Le Hangar 14 a accueilli cette manifestation portée par la Ville et la Métropole, en association avec de nombreux acteurs clés du secteur tels que France Travail, l'Apec et les Mission locales. L'objectif principal de cette structure est de mettre en relation un maximum de candidats avec des centres de formation et des employeurs. Michel Lefèvre, directeur de l'association d'utilité publique Carrefours pour l'emploi, souligne la présence d'environ 80 stands cette année. Il qualifie ce chiffre de résultat acceptable compte tenu de la très forte tension qui pèse actuellement sur le marché du travail.

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Présence publique réduite et absentats majeurs

Une attention particulière doit être portée aux grandes absences de cette édition spécifique. Michel Lefèvre identifie deux acteurs majeurs manquants physiquement : les Directions des Ressources Humaines de la Ville et de la Métropole. Bien que ces institutions restent investies dans le salon, leurs représentants ne sont pas présents sur site. Par conséquent, elles proposent beaucoup moins d'offres d'emploi que d'habitude. Cette absence marque une rupture avec les éditions précédentes et reflète les contraintes budgétaires ou organisationnelles actuelles du secteur public local.

Secteurs en tension et recrutement actif

Malgré la raréfaction des offres publiques, plusieurs stands attirent un public nombreux, signe que certaines industries font face à des difficultés de recrutement critiques. Le stand de l'Urssaf recherche activement des téléconseillers et des gestionnaires de recouvrement. Celui de la police nationale est également très fréquenté, bien que les candidats expriment une préférence marquée pour la police scientifique plutôt que pour le maintien de l'ordre, comme le notent certains visiteurs sur place. De même, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce et du travail temporaire souffrent tous d'une pénurie de main-d'œuvre.

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Opportunités industrielles et internationale

D'autres secteurs offrent des perspectives concrètes pour les demandeurs d'emploi. Un groupe de distribution automobile y cherche spécifiquement des mécaniciens, des carrossiers et des vendeurs. La délégation du Québec présente également un stand populaire, recrutant dans les domaines de l'éducation, du BTP et de la santé. Ces opportunités démontrent que, malgré le contexte général difficile, des débouchés existent pour les profils techniques et les métiers en tension.

Prochaines étapes et information prospective

Parallèlement à cet événement, Bordeaux accueille bientôt d'autres initiatives liées à l'industrie. La deuxième édition du salon Sine, dédié à l'industrie et à l'emploi, se tiendra le 28 novembre au Palais de la Bourse. Cet événement vise à connecter les étudiants et les demandeurs d'emploi avec des recruteurs et des représentants des entreprises industrielles de Nouvelle-Aquitaine. Pour préparer ces rencontres, des QR Codes sont disponibles sur chaque stand pour informer à l'avance des offres. La deuxième édition du salon a déjà accueilli environ 2 000 visiteurs et de nombreux stands, malgré une participation moindre des entreprises industrielles cette année.