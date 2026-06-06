Salon de jardin à prix réduit chez Cdiscount : confort et design pour profiter de l'été

Cdiscount propose un salon de jardin à 149,90 €, contre 179,90 €, idéal pour aménager terrasse, balcon ou jardin. Quatre places, structure en acier, résine tressée et table en verre trempé garantissent durabilité et confort. Offre limitée, à saisir pour créer un espace extérieur élégant et résistant aux intempéries.

Il est encore possible d'aménager un véritable petit coin de paradis dans votre espace extérieur grâce à la promotion exceptionnelle du salon de jardin proposée par Cdiscount.

Le temps presse toutefois, car le tarif dégringole rapidement et l'offre ne restera pas longtemps disponible. Actuellement, le site de commerce en ligne propose ce mobilier d'extérieur à un prix fortement réduit, passant de 179,90 euros à seulement 149,90 euros, une remise qui mérite toute votre attention si vous souhaitez embellir votre terrasse, votre balcon ou votre jardin d'une ambiance à la fois conviviale et reposante.

Ce salon de jardin figure parmi les solutions d'assise les plus prisées pour les espaces extérieurs, combinant esthétique, confort et robustesse. Il constitue le choix idéal pour recevoir famille et amis, partager un verre, déguster un cocktail élaboré ou simplement savourer une infusion tout en contemplant le ciel étoilé. Son design polyvalent lui permet de se loger sous une pergola, à proximité d'une piscine ou même sur un vaste balcon, offrant ainsi un lieu de détente agréable en toutes circonstances.

Le modèle mis en avant se compose de quatre places distinctes : un grand canapé à deux places, deux fauteuils séparés et une table basse équipée d'un plateau en verre trempé. Ce verre, extrêmement résistant aux rayures et aux chocs, garantit une utilisation durable même dans les conditions les plus exigeantes. Les coussins, dotés de housses amovibles, se lavent aisément en machine, ce qui vous assure de les garder propres et frais comme au premier jour.

Leur rembourrage en coton moelleux procure un confort incomparable, invitant à de longues heures de repos en plein air. La structure du salon repose sur un cadre en acier traité contre la déformation, capable de supporter des charges importantes sans fléchir, tandis que le revêtement en résine tressée de teinte marron apporte une touche naturelle et chaleureuse, s'harmonisant parfaitement avec tout type de décoration extérieure.

En plus de son esthétique soignée, ce salon de jardin se montre résistant aux aléas climatiques : il endure la pluie, résiste aux rayons UV et ne se détériore pas sous les variations de température, grâce à des matériaux spécifiquement choisis pour leur durabilité. L'entretien se limite à un simple passage d'une éponge humide, ce qui simplifie grandement le nettoyage quotidien.

L'offre, rédigée par un expert de l'équipe La Dépêche du Midi Shopping, précise que les prix indiqués sont fournis à titre informatif et peuvent changer à tout moment. Certains liens peuvent être affiliés, ce qui permet à La Dépêche du Midi de percevoir une commission en cas d'achat, sans toutefois impacter le prix pour le consommateur. Profitez dès maintenant de cette opportunité pour transformer votre espace extérieur en un havre de paix élégant, sans sacrifier votre budget





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