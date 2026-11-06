Salle de sport virtuel à Alençon : l'ouverture d'EVA prévue en décembre 2026

La franchise EVA ouvrira en décembre 2026 à Alençon une salle de sport virtuel mêlant effort physique et jeu vidéo, portée par deux couples investisseurs.

La salle de sport virtuel EVA, dont le nom signifie E-sport Virtual Arena, ouvrira ses portes à Alençon en décembre 2026. Ce site franchisé est porté par deux couples, à l'initiative des gérantes Adeline Fontaine et Marine Valère. Le concept associe la pratique d'une activité physique à la technologie immersive, sur fond de jeu vidéo, pour permettre aux joueurs de s'amuser tout en bougeant.

Le projet représente un investissement d'un million d'euros engagé par les deux couples. Installée dans les anciens établissements Valentin, fermés depuis janvier 2025, la future salle a été acquise par ces quatre associés en janvier 2026. Les gérantes, entourées de leurs deux employés, préparent désormais l'accueil des premiers clients.

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Une reprise d'entreprise à l'origine du projet alençonnais

Le projet de salle de sport virtuel à Alençon est né de la reprise de l'entreprise Sogepi-Servibois de Bérus par Albin Granger. Gérard Granger, PDG de Sogepi-Servibois de Bérus, est tombé malade et a sollicité Albin Granger pour reprendre la société familiale. Le couple a accepté cette proposition et s'est installé à Alençon.

Albin Granger n'a pas repris l'entreprise seul. Il s'est associé à un ancien employé de Sogepi-Servibois, avec qui il partage une amitié de longue date. Ces deux hommes ont décidé de financer ensemble le projet de salle de sport virtuel, aux côtés des deux gérantes. Marine Valère, ancienne banquière âgée de 36 ans, explique que son époux a été l'élément déclencheur de cette initiative.

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Sur le plan technique, la future salle sera conçue comme une arène sans colonnes ni obstacles, afin de respecter les contraintes de surface du local. Les travaux ont déjà commencé : les anciens aménagements intérieurs ont été largement détruits pour ne conserver que trois murs. Une extension a été réalisée pour accueillir le bar, et la toiture a été refaite. Les associés travaillent maintenant à l'aménagement intérieur complet.

Des obstacles lors de l'installation à Alençon

Les gérantes estiment que leur installation à Alençon a été difficile, notamment en raison des propriétaires de locaux et de la Communauté urbaine d'Alençon. Marine Valère affirme que l'équipe n'a pas été aidée dans ses démarches. Elle évoque des locaux proposés à la location sans assainissement, sans porte d'entrée, ou nécessitant des travaux à la charge des futurs exploitants pour un loyer élevé.

Marine Valère demande aux propriétaires, qu'elle décrit comme souvent de grandes entreprises non implantées à Alençon, de revoir leurs tarifs à la baisse. Elle estime que, sans cette évolution, ces bailleurs ne parviendront pas à louer leurs biens. Face à ces difficultés, les deux couples ont finalement opté pour l'achat plutôt que la location.

Les gérantes soulignent toutefois des rencontres décisives, dont celle d'Olivier Piel, de l'agence Lair immobilier, qui a immédiatement perçu le potentiel du projet dans ce local. La banquière des associés a également joué un rôle dans le financement. Pour l'aménagement, la franchise EVA sélectionne les entreprises chargées du gros œuvre, tandis que le quatuor d'investisseurs conserve la main sur les finitions.

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Une équipe de lancement et une offre de loisirs variée

L'équipe de lancement de la salle de sport virtuel EVA Alençon réunit les deux gérantes et deux employés. Christophe Langlais occupe le poste de game master, et Jimmy celui de social media manager. Marine Valère précise que tous les membres de l'équipe sont polyvalents.

Marine Valère espère également recruter des renforts pour travailler le soir et le week-end, un profil destiné à des étudiants ou à des personnes souhaitant porter le projet. Pour la décoration de la fresque intérieure, du totem, des boissons et des planches sucrées et salées, les gérantes feront appel à des artisans et producteurs locaux.

Le bar, d'une surface de 250 m2, constituera la chill zone de l'établissement, avec des jeux de société et des jeux d'arcade. Les clients pourront notamment pratiquer Battle Arena, un jeu où les participants s'éliminent en se tirant virtuellement dessus. Le Moon of the dead proposera une version horrifique, tandis que Lapins crétins, accessible aux 7 à 77 ans, consistera à recouvrir une carte de la couleur de son équipe le plus rapidement possible.