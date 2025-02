Salerne: La Nouvelle Destination Étoilée de l'Italie

Salerne, une charmante ville côtière située au cœur de la côte amalfitaine, s'impose comme la nouvelle destination incontournable pour les voyageurs français. À partir du 20 juin 2025, Vueling proposera des vols directs depuis Paris-Orly, facilitant l'accès à cette cité riche en histoire, en culture et en beauté naturelle. Salerne offre un mélange unique d'attractions, du patrimoine architectural exceptionnel de sa cathédrale Saint-Matthieu aux ruelles pittoresques de son quartier médiéval en passant par la vue panoramique offerte par le château d’Arechi.

Une destination idéale pour vivre la dolce vita. Si Rome, Florence et Milan attirent de nombreux voyageurs français pour un week-end mêlant culture et loisirs, une nouvelle ville italienne s’annonce d’ores et déjà comme le lieu de villégiature par excellence pour l’été. À partir du 20 juin 2025, Vueling va lancer une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Salerne .

Trois fois par semaine, la compagnie aérienne va en effet proposer des vols directs vers cette ravissante ville située au cœur de la côte amalfitaine. Avec son charme envoûtant, Salerne est devenue un endroit très prisé par les touristes. Creuset du style “normand arabo-byzantin”, cette ancienne cité maritime saura en séduire plus d’un avec son patrimoine architectural exceptionnel. Salerne abrite la majestueuse cathédrale Saint-Matthieu, construite au XIe siècle. Magnifique édifice d’art roman, elle est devenue un lieu incontournable grâce à ses mosaïques, ses peintures de Francesco Solimena et surtout sa statue gothique de la Vierge à l’Enfant. Salerne est également propice à de belles flâneries dans le quartier médiéval avec ses ruelles étroites et ses boutiques. En plus de ses recoins pittoresques, la ville est réputée pour son front de mer qui surplombe une étendue d’eau cristalline et ses falaises spectaculaires. Que ce soit pour les admirateurs d’histoire ou pour les touristes à la recherche de détente, Salerne s’impose comme une invitation au dépaysement. Que faire à Salerne ? En posant leurs valises à Salerne, les voyageurs n’auront pas le temps de s’ennuyer. Après la visite de la cathédrale, ces derniers peuvent admirer la nature luxuriante du Jardin de Minerva situé dans le cœur du centre historique. Cet espace végétal est en effet l’endroit rêvé pour bouquiner ou pour simplement profiter des rayons du soleil. Non loin de là, à 300 mètres au-dessus de la mer, le château d’Arechi surplombe toute la ville. Depuis le sommet de la forteresse, vous pourrez admirer une vue imprenable sur le golfe de Salerne. Au détour d’une balade dans les rues, vous ne manquerez pas l’aqueduc médiéval, en partie couvert par la végétation. Pour les amoureux d’art, n’hésitez pas à pousser les portes de La Pinacothèque provinciale de Salerne. Ce palais, transformé en une galerie, regorge d’œuvres d’artistes italiens. Après une journée riche en découvertes, quoi de mieux qu’une pause sur le port dynamique de Salerne. Que ce soit pour déguster une “Zizzona” di Battipaglia, une mozzarella typique de la région ou simplement une glace, ce lieu fourmille de bars et de restaurants qui en mettront plein les papilles aux amoureux de l’Italie





Salerne Italie Voyage Côte Amalfitaine Culture Histoire Patrimoine Gastronomie

