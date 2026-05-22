Salariés Orano La Hague mobilisés pour dénoncer leur prime de poste

Les salariés postés en 3x8 de l'usine Orano La Hague sont en conflit avec la direction pour la revalorisation de leur prime de poste. Ils menacent de durcir le ton et de nouvelles actions pourraient être engagées si la direction ne répond pas à leurs demandes.

Les salariés postés en 3x8 de l'usine Orano La Hague sont mobilisés depuis février pour dénoncer leur prime de poste . Ils menacent désormais de durcir encore le ton.

Des actions ont été engagées à l'entrée du site d'Orano La Hague en mars et avril par les salariés postés en 3×8. L'intersyndicale, composée de FO, Sud, CFDT, Sud et Unsa-Spaen, demande que la direction entende leurs arguments. La direction refuse d'entendre leurs arguments. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut remonter le temps.

En 2023, un accord est négocié, nommé 'attractivité des régimes postés', pour revaloriser les primes de poste. La direction a accordé une augmentation de la prime pour les 5×8 et fermé la porte ensuite pour toute autre négociation pour les autres régimes de postes. Les salariés en 3×8 ou en 5×8 effectuent le même nombre de nuits, 60 chaque année.

Mais alors que le régime 5×8 a été revalorisé, les nouveaux embauchés en 3×8 ont vu leur prime diminuer de 60 euros. Entre les deux postés, la prime diffère de 300 euros en moyenne, et rien ne justifie un tel écart





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