Salahdine Parnasse, libéré de son contrat au KSW, participera à la première carte promue par la société MVP de Jake Paul, diffusé sur Netflix. Il affrontera Kenneth Cross chez les -70kg, en bonne position sur la carte principale. Avant le combat, Parnasse tentera de faire un nom aux fans américains et conquérir une audience mondiale. Son objectif est de montrer l'étendue de son talent et de marquer les esprits. L'enjeu est également de réussir sa grande première sur Netflix et de faire travailler la concurrence entre les différentes organisations. Si Parnasse réussit, il pourrait attirer l'intérêt de l'UFC et d'autres organisations.

Salahdine Parnasse , libéré de son contrat au KSW , participera à la première carte promue par la société MVP de Jake Paul , diffusé sur Netflix . Il affrontera Kenneth Cross chez les -70kg, en bonne position sur la carte principale.

Avant le combat, Parnasse tentera de faire un nom aux fans américains et conquérir une audience mondiale. Son objectif est de montrer l'étendue de son talent et de marquer les esprits. L'enjeu est également de réussir sa grande première sur Netflix et de faire travailler la concurrence entre les différentes organisations. Si Parnasse réussit, il pourrait attirer l'intérêt de l'UFC et d'autres organisations.

Avant le combat, Parnasse ne ferme pas la porte à aucune organisation s'il y a une bonne proposition





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