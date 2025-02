Salah Egalise le Record de Gerrard chez les Reds

Mohamed Salah a égalé le record de Steven Gerrard en inscrivant son 32e pénalty avec Liverpool.

Après la victoire d'Arsenal hier face à Leicester, Liverpool ne comptait que 4 points d'avance au coup d'envoi cet après-midi face à Wolverhampton. L'objectif restait le même pour les hommes d'Arne Slot : prendre les trois points. Mission réussie pour les Reds qui se sont imposés 2-1 face aux Wolves avec un but de Luis Diaz et un but de Mohamed Salah sur pénalty.

Alors que son avenir à Anfield reste toujours aussi flou, l'Egyptien continue d'améliorer ses statistiques et rentre un peu plus dans l'histoire du club car il a égalé un record légendaire de Steven Gerrard avec 32 pénaltys inscrits dans l'histoire de Liverpool. Mohamed Salah a égalé Steven Gerrard pour le record du plus grand nombre de penaltys inscrits dans l'histoire de Liverpool (32) ! Buteur cet après-midi face à Wolverhampton, Mohamed Salah a égalé un record légendaire de Steven Gerrard. L'attaquant égyptien, qui a transformé son pénalty, a inscrit 32 tirs au but sous les couleurs de Liverpool et n'est donc plus qu'à un pénalty réussi pour devenir le meilleur tireur des Reds





