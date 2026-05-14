Salade de pommes de terre croustillantes, sauce aux herbes et zestes d'orange - Une recette simple et ultra-gourmande pour cet été

Raphaelle Lelong, de son vrai nom, partage avec ses 918 000 abonnés une recette de salade de pommes de terre croustillantes, à base de sauce aux herbes et zestes d'orange. Elle est une préparation rapide, originale, facile à faire et ultra-gourmande. Cette recette de salade de pommes de terre permettra de changer de registre et de se régaler avec des ingrédients simples et des textures enivrantes.

Avec le retour des beaux jours, les préparations froides reviennent avec une véritable tendance sur les réseaux sociaux : des salades croustillantes à la pomme de terre.

Cette saison est-elle propice à la gourmandise ? Avec sa recette ultra-spéciale, Raphaelle Lelong, alias @charlie.ma.vie, propose une salade de pommes de terre croustillantes, sauce aux herbes et zestes d'orange : plus qu'une simple salade de pommes de terre comme on les connaît, avec ses textures et saveurs, une assiette pour régaler et impressionner tout le monde. Les ingrédients, la préparation et les étapes de préparation sont détaillés dans cette recette simple et ultra-gourmande





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Salade Pommes De Terre Croustillantes Sauce Aux Herbes Zestes D'orange

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