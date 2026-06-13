Découvrez une recette de salade de pâtes aux légumes du soleil grillés, parfaite pour l'été et les meal prep. Cette recette est originale et gourmande, avec une pâte de poivron crémeuse et un concombre frais.

La salade de pâtes est un classique de l'été qui peut être amélioré avec des légumes grillés. Pour une recette originale, essayez de faire cuire les légumes dans un filet d'huile d'olive avec du sel, du poivre et des herbes de Provence.

Ensuite, laissez-les refroidir et assemblez-les avec des pâtes, du concombre, du persil et du basilic. Ajoutez une pâte de poivron crémeuse et un filet d'huile d'olive pour terminer. Cette recette est parfaite pour accompagner un barbecue ou un meal prep. L'ingrédient secret pour une salade de pâtes qui change est la pâte de poivron, qui peut être réalisée très simplement en utilisant des poivrons grillés.

La burrata viendra apporter un twist crémeux et le concombre sa fraîcheur





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