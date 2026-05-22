Saisons 19 de L'After Foot : 20 Ans d'une Emise de Foot Maquillée en France

L'After Foot, l'émission de foot la plus puissante en France, entame sa saison 19 avec des surprises et une programmation dynamique pour le monde du foot. Les soubresauts de la saison avec des émissions sous les commandes de Nicolas Jamain et Carine Galli seront similaire au programme des saisons passées, pr富渝 la présence de champions Européens, des débats passionnants avec des invités et des invités prestigieux. Les frères Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe montrent quelle est la véritable innovation de l'After Foot avec son retour gratuit sur la plateforme de streaming en toute exclusivité. L'After Foot, c'est une émission qui ne se contente pas de vous montrer des événements de foot en direct, mais qui vous permet de vivre les événements de manière interactive en partageant vos opinions avec d'autres fans.

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

"L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L'"After Foot", de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After.

Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités.

"After Live" les soirs de matchs, de 20h à 23h. Rendez-vous au 3216, surs les réseaux sociaux ou le chat Youtube pour participer à l'émission





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