Saison culturelle à venir - Dates, rendez-vous et événements

Ce sont les prochaines dates de spectacle et événements culturels de la saison à venir. Veuillez noter que ces informations évoluent et sont susceptibles d'être modifiées.

Voici les prochains événements et spectacles de la saison culturelle à venir , associés à plusieurs dates et lieux choisis. 1. Réunion d'ouverture de la saison culturelle : Vendredi 11 septembre, à 20h, complexe Risle. 2.

Concerts dans le cadre du Septembre musical de l'Orne : Samedi 5 septembre, église St-Martin, Le Jardin féérique, concert avec réservations. Deux parties programmées : Première série plein tarif 27€, Seconde série PT 15€ et TR 8€. 3. Inauguration de la saison culturelle : Vendredi 18 septembre, à 20h, complexe Risle. 4. Concert de The Songwriters : Vendredi 18 septembre, médiathèque.

Gratuit sur réservation. 5. Projet Vivantes : Vendredi 2 octobre, complexe Risle en scène. D'après des lettres et des témoignages liés à des histoires de violences faites aux femmes et aux enfants. 6. Projet Cordes d'Europe : Vendredi 9 octobre, complexe Risle en scène.

Concert. 7. Atelier théâtre : Du 19 au 24 octobre, centre culturel des Tanneurs. 8. Résident ouvert aux Tanneurs : Du 26 au 31 octobre, Quichotte, au centre culturel des Tanneurs. 9. Lecture par Marc Roger : Vendredi 30 octobre, médiathèque. 10.

Danse contemporaine : Mardi 10 novembre, centre culturel des Tanneurs. 11. Spectacle petit enfance : Samedi 14 novembre, centre culturel des Tanneurs. 12. Exposition photo : Du 18 au 22 novembre, complexe Risle en scène. 13. Cabaret : Samedi 5 décembre, complexe Risle en scène. 14 Courtoisie L'Heure Exquise : Samedi 16 janvier, complexe Risle en scène. 15.

Exposition L'Aigle a du talent : Du 11 au 30 janvier, complexe Risle en scène. 16. Tout contre la terre : Vendredi 5 février. 17. Quichotte création : Vendredi 19 février





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Saison Culturelle À Venir Dates Et Événements Culturels Concerts Représentations Et Expositions

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