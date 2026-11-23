Les députés socialistes et des associations saisissent le Conseil constitutionnel. Ils contestent la loi instaurant une présomption d'usage légitime des armes par la police et la gendarmerie.

Les députés du groupe Socialiste ont déposé une saisine officielle auprès du Conseil constitutionnel ce lundi. Ils contestent la loi récemment adoptée qui instaure une présomption d'usage légitime des armes à feu par les policiers et les gendarmes. Le texte vise à protéger les agents lors des enquêtes sur les tirs.

Contestation juridique de la présomption légale

Cette initiative s'inscrit dans une procédure visant à obtenir la censure du texte par la plus haute juridiction française. Les requérants estiment que cette mesure porte atteinte au droit à la sûreté des citoyens. Ils soulignent également les risques pour l'égalité devant la justice. La loi prévoit que les forces de l'ordre sont présumées avoir agi dans le cadre de leurs attributions lorsqu'elles font usage de leurs armes.

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Risques pour l'égalité devant la justice

Le groupe parlementaire argue que la présomption d'innocence protège déjà les policiers. Selon eux, cette nouvelle loi inverse la logique en présumant la légalité des actes. Cette approche devrait normalement être établie par les enquêtes de terrain. Les socialistes s'inquiètent surtout de la difficulté à renverser cette présomption de légalité. Ils estiment que cela crée une asymétrie substantielle dans les procédures judiciaires.

Obstacles pratiques pour les victimes et témoins

Les requérants rappellent que dans de nombreuses situations récentes, les personnes atteintes par les tirs décèdent ou sont grièvement blessées. Ces victimes se retrouvent alors matériellement incapables de décrire les faits aux autorités. Les témoins oculaires peuvent également être absents, éloignés ou ne disposer que d'une perception partielle de la scène. Il est fréquent que les tirs ne soient pas filmés par des tiers indépendants sur les lieux.

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Asymétrie probatoire et défense des droits humains

Les éléments de preuve essentiels sont souvent détenus par les agents ayant participé à l'intervention. Les obtenir impliquerait qu'une enquête soit ouverte, ce qui crée un cercle vicieux. Le texte confère ainsi un avantage probatoire majeur à l'agent contre la victime. Le groupe PS juge que la loi contrevient au principe de recherche des auteurs d'infraction. Ils craignent que certains décès ne fassent tout simplement pas l'objet d'une enquête.

Position des universitaires et avocats spécialisés

La saisine a été rédigée en collaboration avec un collectif d'universitaires, de chercheurs et d'avocats. Des familles de victimes ont également contribué à cette démarche collective. L'avocat Arié Alimi, connu pour ses dossiers sur les violences policières, espère une censure par le Conseil constitutionnel. Il affirme que les fondements constitutionnels sont largement étayés par des cas individuels concrets. Il souhaite qu'une audience publique soit organisée pour soutenir cette contestation.