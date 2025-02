Saisies Record et Arrests à Aucamville: La Police Renforce sa lutte contre le Trafic de Drogue

Les forces de l'ordre ont mené une opération importante à Aucamville, près de Toulouse, menant à l'arrestation de deux individus et à la saisie de trois kilos de cocaïne. Cette opération s'inscrit dans une série de saisies importantes récentes dans la région, témoignant de la lutte acharnée contre le trafic de drogue.

Les forces de l'ordre renforcent leur combat contre le trafic de drogue . Ce samedi matin, une unité d'enquête a arrêté au moins deux individus à Aucamville , une commune située en périphérie de Toulouse . Des perquisitions effectuées ont permis de saisir trois kilos de cocaïne , une marchandise dont la valeur estimée à la revente serait d'environ 200 000 euros.

Ces arrestations sont le fruit d'une enquête rigoureuse menée depuis plusieurs jours par des spécialistes de l'investigation qui soupçonnaient l'un des deux individus d'être impliqué dans un trafic de drogue. Les deux hommes revenaient de la région parisienne avec leur voiture chargée de produits stupéfiants, destinés à être distribués dans le département de Haute-Garonne. Le parquet de Toulouse a annoncé que le défèrement des suspects devrait intervenir en début de semaine. Les individus sont actuellement en garde à vue et défendent par les avocats Mes Alexandre Parra-Bruguière, Sarah Nabet Claverie et Lucile Molton. Cette opération s'inscrit dans une série d'interpellations significatives menées ces derniers mois dans la région. En décembre 2023, la police municipale avait arrêté un automobiliste transportant 10 kg d'héroïne, 8 kg de cocaïne et 500 grammes d'ecstasy dans ce même secteur. Plus récemment, au début du mois de février, l'Office antistupéfiant (OFAST) a réalisé une saisie record près de Narbonne : 380 kg de cocaïne, estimés à plus de 22 millions d'euros sur le marché noir, ont été interceptés. L'opération a été facilitée par un événement insolite : le conducteur du véhicule transportant la drogue a été repéré alors qu'il se trouvait en panne sèche après avoir omis de faire le plein en Espagne. Placé en garde à vue, il a été mis en examen par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux et incarcéré. Ces saisies successives illustrent l'enjeu majeur que représente le trafic de drogue dans la région et la détermination des forces de l'ordre à lutter contre ce fléau.





