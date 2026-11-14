Saisie de trombinoscopes à Brest : une enquête policière suscite l'indignation des enseignants

La police a saisi les photos de 4200 lycéens à Brest pour identifier des auteurs de violences. Cette méthode judiciaire provoque le choc du corps enseignant et des parents, qui dénoncent une répression excessive.

La police judiciaire a saisi des trombinoscopes dans trois établissements scolaires de Brest pour identifier des élèves impliqués dans des violences. Cette opération, menée en marge du mouvement lycéen, concerne environ 4 200 élèves et vise spécifiquement à retrouver 200 personnes suspectées d'agressions.

Une opération ciblée pour identifier 200 suspects

Cette action des forces de l'ordre a débuté mercredi dernier au lycée Vauban de Brest pendant une assemblée générale des lycéens. Des policiers en civil se sont présentés à la vie scolaire pour exécuter la saisie des documents officiels.

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L'objectif affiché des enquêteurs est d'identifier les auteurs des violences survenues le 17 octobre. Parmi ces incidents figure l'attaque présumée contre le commissariat de Brest. Le procureur a confirmé que cette collecte massive de photos est strictement nécessaire pour résoudre l'enquête en cours.

Le corps enseignant sous le choc face aux méthodes

Les enseignants de Brest réagissent vivement à cette intervention policière dans leurs établissements. Marie Dagnaud, enseignante et déléguée CGT Éducation, qualifie cette situation de véritable choc pour le personnel éducatif.

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Elle souligne que le trombinoscope est avant tout un outil pédagogique essentiel au bon fonctionnement des classes. Les professionnels de l'éducation n'avaient jamais imaginé que ce document scolaire puisse devenir un instrument de répression policière.

Cette perception d'une instrumentalisation du cadre scolaire par les autorités judiciaires crée une tension profonde entre l'institution éducative et les services de police. Le sentiment d'invasion domine au sein du corps professoral.

Inquiétudes juridiques sur les données personnelles sensibles

Les parents d'élèves ont rapidement sollicité l'assistance d'Anna Blanchot, avocate au barreau de Brest, pour analyser la légalité de cette saisie. Elle met en lumière le caractère délicat du traitement de ces informations.

Les photos des élèves constituent des données personnelles sensibles qui ne peuvent être collectées que dans le cas d'une nécessité absolue pour une enquête. La juriste s'inquiute particulièrement des risques potentiels de fichage durable de ces jeunes.

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Il reste incertain de savoir ce qu'il adviendra de ces données une fois l'enquête en cours finalisée. Les parties prenantes craignent une pérennisation de ce suivi qui pourrait dépasser le strict cadre de la répression immédiate.

Réactions politiques et contexte des violences lycéennes

Cette saisie s'inscrit dans un contexte plus large de tensions entre le gouvernement et les lycéens. Les autorités cherchent à interpeller systématiquement les fauteurs de troubles tout en dénonçant des complicités au sein des établissements.

Sébastien Lecornu a critiqué publiquement les violences organisées et l'usage de mortiers d'artifice par certains groupes. Ces déclarations ont été perçues par certains enseignants comme jetant de l'huile sur le feu plutôt que d'apaiser la situation.

Des conseillers d'orientation alertent également sur la peur grandissante des élèves face aux blocages et aux représailles potentielles. Cette dynamique risque de distancer davantage les jeunes générations de l'institution scolaire.