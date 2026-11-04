Saisie de 173 kg de cocaïne sur l'A9 : peine lourde pour le chauffeur néerlandais

Les douaniers d'Avignon ont intercepté 173 kg de cocaïne sur l'A9. Le chauffeur néerlandais condamné à cinq ans de prison et une amende de 11,3 millions d'euros.

Les douaniers d' Avignon ont réalisé une opération spectaculaire le 27 octobre dernier sur l'autoroute A9, située dans le département du Gard. Cette intervention a permis de saisir près de 173 kilogrammes de cocaïne, une drogue d'une valeur estimée à plus de 11 millions d'euros. L'interception a eu lieu dans le sens Sud-Nord, précisément entre les communes de Remoulins et Tavel.

Détails de l'interception et de la cargaison illicite

Lors de ce contrôle routier, les agents motocyclistes de la brigade ont intercepté un poids lourd frigorifique immatriculé aux Pays-Bas. Le chauffeur, de nationalité néerlandaise, a initiallement affirmé revenir à vide de Barcelone. Il précisait ensuite se rendre dans les Bouches-du-Rhône pour y récupérer une cargaison d'avocats, avant de regagner les Pays-Bas. Cependant, cette explication ne tenait pas face à la réalité des faits découverts par les enquêteurs.

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La détection a été rendue possible grâce à l'intervention d'un chien de détection spécialisé. L'animal a marqué nettement au niveau des porte-palettes du camion, alertant immédiatement l'équipe des douaniers. Cette réaction canine a conduit à l'ouverture d'une des sections suspectes du véhicule, révélant une cargaison cachée avec une précision méticuleuse.

À l'intérieur des porte-palettes, les douaniers ont découvert sept sacs de sport de couleur noire. Ces contenants abritaient de nombreux paquets rectangulaires, soigneusement emballés et portant différents marquages distinctifs. Le poids total de la marchandise saisie a été établi avec une précision extrême à 172,453 kilogrammes. Cette quantité massive de cocaïne représente une valeur commerciale au détail estimée à plus de 11 millions d'euros, ce qui en fait une saisie majeure pour les autorités françaises.

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Positionnement des acteurs et déroulé judiciaire

Après l'interception, le chauffeur a été placé en retenue douanière pour permettre une enquête approfondie. Lors de son audition, il a reconnu avoir eu connaissance du transport de stupéfiants dans son véhicule. Toutefois, il a affirmé ignorer la quantité exacte de la marchandise qu'il transportait. Cette déclaration a été prise en compte par les enquêteurs dans le cadre de la qualification des faits et de la suite judiciaire donnée à l'affaire.

Le dossier a ensuite été transféré à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Gard, située à Nîmes. C'est cette division spécialisée qui a mené les investigations complémentaires et assuré le suivi juridique de l'inculpation. Le chauffeur néerlandais a comparu le 2 novembre prochain à Nîmes pour y être jugé. Le tribunal a statué sur son cas en prononçant une condamnation sévère, reflétant la gravité de la tentative d'introduction de stupéfiants sur le territoire national.

Conséquences juridiques et impact des nouvelles mesures

La condamnation prononcée par le tribunal de Nîmes est particulièrement lourde. Le chauffeur a été condamné à cinq ans de prison ferme, une peine détachante destinée à punir sévèrement les infractions liées au trafic de drogue. En sus de cette peine d'emprisonnement, une amende douanière astronomique de 11,3 millions d'euros lui a été infligée. Cette somme correspond strictement à la valeur de la marchandise saisie, illustrant la volonté de pénaliser financièrement les trafiquants.

Au-delà de la peine pécuniaire, le tribunal a prononcé une interdiction du territoire français pendant quinze ans. Cette mesure vise à empêcher l'intéressé de revenir en France, où il pourrait potentiellement reprendre des activités illicites. L'interdiction de séjour constitue une sanction administrative et pénale complémentaire cruciale pour la sécurité publique et le contrôle des flux frontaliers.

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Cette saisie spectaculaire s'inscrit dans un contexte national de lutte renforcée contre le trafic de stupéfiants. En effet, en 2025, la Douane française a saisi un total de 31,26 tonnes de cocaïne sur l'ensemble du territoire national. Ce chiffre représente une hausse significative de 49 % par rapport aux saisies réalisées en 2024. La réussite de cette opération à Avignon illustre l'efficacité accrue des méthodes de détection et des stratégies de contrôle mises en place par les services douaniers sur les axes autoroutiers stratégiques comme l'A9.