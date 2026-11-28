À Sainte-Mère, les sécheresses successives de 2025 et 2026 ont fissuré les maisons. Le refus de reconnaissance en catastrophe naturelle laisse les habitants seuls face aux coûts. Gers.

À Sainte-Mère, petit village de deux cents habitants situé à la frontière du Gers et du Lot-et-Garonne, la crise liée aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse se durcit pour les habitants démunis. Jacques Lacapère, retraité et ancien producteur de melons, constate des dégradations structurelles sur sa maison dues aux sécheresses répétées de 2025 et de 2026. Cette situation critique est aggravée par l'absence de reconnaissance officielle de l'état de catastrophe naturelle par la préfecture, laissant le propriétaire seul face aux lourds coûts de réparation.

Dégradation structurelle causée par les sécheresses

L'ancien agriculteur observe des fissures apparues récemment sur la façade de son habitation construite au début des années deux mille. La fente principale, longue de plusieurs dizaines de centimètres et large de près de cinq millimètres, a émergé à partir de l'angle de la fenêtre en 2025. L'année suivante, lors de l'été 2026, une autre crevasse s'est ouverte à l'opposé de l'ouverture. Ces fentes, nées au cours des deux dernières années, serpentent sur l'ensemble de la façade du bâtiment. Jacques Lacapère souligne que la sécheresse exceptionnelle, marquée par l'absence totale de pluie et d'orage pendant tout l'été 2026, a eu des conséquences directes et visibles sur la solidité de sa construction.

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Refus préfectoral fondé sur des critères hydrométéorologiques

Malgré le dépôt de dossiers par les habitants, la commune de Sainte-Mère n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les années 2025 et 2026. La préfecture du Gers estime que le critère météorologique n'est pas satisfait selon l'arrêté portant reconnaissance. L'indice d'humidité des sols de la commune présente une période de retour inférieure à dix ans. Le territoire communal n'a pas subi de succession anormale d'épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols significatifs. De plus, la situation hydrométéorologique des communes limitrophes n'est pas considérée comme anormale par les autorités.

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Impact financier et précarité des propriétaires retraités

Ce refus administratif crée une situation de détresse pour des résidents comme Jacques Lacapère qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires. Le propriétaire explique que les assurances exigent un arrêté officiel pour prendre en charge les interventions. Il souligne sa précarité en affirmant qu'il est à la retraite et n'a pas les moyens de financer les travaux de rénovation de la façade. Cette absence de couverture laisse les particuliers face à des dépenses onéreuses pour réparer des dégâts causés par des phénomènes climatiques répétitifs. La situation est d'autant plus complexe que le retraité a déjà connu ce problème il y a dix ans, avec une prise en charge complète de l'assurance.

Contexte départemental et incertitude pour les futurs étés

La problématique de Sainte-Mère s'inscrit dans un contexte gersois plus large où près de huit communes sur dix ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour sécheresse depuis 2016. La composition des sols, riche en argile à hauteur de cinquante-deux pour cent, rend le département particulièrement vulnérable. Les mouvements de sol naturels, avec un remontée en hiver et un descente en été, sont amplifiés par l'intensité des sécheresses récentes. Jacques Lacapère exprime ses craintes concernant l'avenir, sachant que les sols regonfleront cet hiver, réduisant certaines fissures, mais redoutant les impacts de l'été prochain. Il dépose également des dossiers auprès de la mairie pour anticiper ces risques futurs.