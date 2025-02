Sainte-Barbe : Hommage aux Sapeurs-Pompiers de Monclar-de-Quercy

La cérémonie de la Sainte-Barbe s'est déroulée à Monclar-de-Quercy, mettant à l'honneur les sapeurs-pompiers du secteur. Le bilan 2024 a souligné une baisse des interventions, grâce à l'engagement de 35 volontaires. Les discours ont abordé l'importance du volontariat, les défis auxquels fait face le SDIS et la nécessité de maintenir un service de santé solide en zone rurale.

La cérémonie de la Sainte-Barbe s’est déroulée avec solennité, dans la tradition qui honore nos sapeurs-pompiers et permet ainsi de leur adresser une reconnaissance générale envers leur engagement permanent au service de la sécurité des populations du secteur de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). Le rassemblement s’est effectué en présence de MM.

Pierre-Antoine Levi, sénateur, Michel Weill, président du Conseil départemental et président du Conseil d’administration du SDIS, Mme Patricia Ducassé, conseillère départementale, les maires et élus des communes desservies, M. le colonel hors classe Olivier Théron, directeur départemental des services d’incendie et de secours du Tarn-et-Garonne, le lieutenant François Hévrard, président de l’Union départementale, l’adjudant Le Mouellic, commandant la brigade de gendarmerie de Monclar, et les gendarmes, l’ensemble des officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, anciens sapeurs et JSP. Après la traditionnelle remise de galons et distinctions, le capitaine Jean-Michel Marty prononça le discours d’ouverture de la Sainte-Barbe en demandant à l’assistance une minute de silence pour tous les sapeurs-pompiers disparus en 2024 et, plus particulièrement à Monclar, à la mémoire de Guy Decleir. Il souligna ensuite l’importance du volontariat : « En tant que sapeurs-pompiers volontaires, nous incarnons des valeurs fortes. Notre engagement est avant tout une démarche de cœur ; nous consacrons une partie de notre temps, parfois au détriment de nos familles et de nos activités personnelles, pour répondre à l’appel du devoir, protéger nos concitoyens et sauver des vies… »Le chef de centre présenta ensuite les statistiques du Centre de Secours, mettant en exergue la baisse des interventions en 2024 : 280, soit 50 de moins qu’en 2023, réparties comme suit : 201 secours à personnes, 41 accidents sur la voie publique, 14 incendies, 24 interventions diverses. Ces missions sont effectuées par un effectif de 35 volontaires, dont : 4 officiers, 3 infirmières, 8 sous-officiers, 20 caporaux et sapeurs. Dans son allocution, le capitaine Marty évoqua le soutien des collectivités locales, qui permet de maintenir un effectif en journée. Il accorda à la formation une grande importance, qui définit ensuite la qualité et la réactivité des interventions… Le colonel Théron et le sénateur Lévi saluèrent à tour de rôle ce service maintenu dans nos zones rurales grâce au volontariat exclusif. L’inquiétude autour de la loi sur les trimestres de retraite, le financement du SDIS en ces temps difficiles, mais aussi l’esprit de solidarité, l’altruisme et le dévouement, donnèrent aux discours divers un relief on ne peut plus réel et concret…Jean-Paul Albert, maire de Monclar, souligna la nécessité de maintenir en zone rurale un service de santé le plus solide et le plus adapté : les sapeurs-pompiers en sont un des piliers… Michel Weill, au nom du Conseil départemental, rappela que le projet de nouvelle caserne est toujours d’actualité. Dans un premier temps, une restauration des locaux actuels permettra de faciliter le fonctionnement… Ce jour-là, ont été promus comme suit : sergent Gosso, caporal Paris, caporal Vergne, 1re classe Lajous, 1re classe Girémus, 1re classe Sanches. Le discours de la caporale-chef Véronique Fouquet, au nom de l’Amicale, clôtura sur un programme de convivialité cette riche Sainte-Barbe.





