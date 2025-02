Saint-Valentin : S'offrir une soirée coquine en solo avec les sextoys

La Saint-Valentin est souvent perçue comme une fête romantique pour les couples. Mais pour les célibataires, cette journée peut être l'occasion de s'offrir une attention particulière, notamment en explorant le plaisir solo grâce aux sextoys. Cette pratique, de plus en plus répandue, permet de se reconnecter à son corps et à ses désirs, en brisant les tabous et les préjugés liés à la sexualité féminine.

Ce vendredi, comme tous les 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pour certains, un jour comme les autres, pour d'autres, une fête commerciale qui permet aux fleuristes et chocolatiers de réaliser des chiffres d'affaires records. Et pour d'autres encore, l'occasion de célébrer son amour à l'occasion d'une soirée romantique, voire coquine, avec l'être aimé.

Mais quand on est célibataire, la Saint-Valentin, c'est ce jour où l'univers vous rappelle à coups de cœurs roses et rouges dans les vitrines des magasins que le 14 février, la soirée romantique, ce sera pour les autres. Mais pourquoi ne pas célébrer l'amour que l'on mérite de se donner à soi plutôt ? Par exemple en se prévoyant une soirée coquine en solo ! Si les sextoys comptent désormais parmi les cadeaux les plus offerts au sein du couple à l'occasion de la Saint-Valentin, cette fête peut aussi se célébrer de manière coquine en solo. « Mon nouvel ami » Solène, 32 ans, n'avait « jamais songé à s'accorder ce plaisir solo. Mais après une rupture compliquée, je n'ai eu aucune envie de refaire des rencontres, même éphémères. Me retrouver célibataire après toutes ces années m'a fait tout drôle, mais ça m'a surtout fait beaucoup de bien, même si avoir une vie sexuelle de couple me manquait. Puis, l'année dernière, quand la Saint-Valentin est arrivée, on a décidé de la fêter ensemble avec une de mes meilleures amies célibataire elle aussi, mais à la sexualité bien plus libre et épanouie que moi. Pour la blague, je lui ai offert des chocolats et des fleurs. Pauline, elle, m'a offert un Womanizer . J'ai été un peu décontenancée, parce que je n'avais jamais utilisé de sextoy. Mais bon, il ne faut pas mourir idiote, plaisante la jeune femme. Alors en rentrant chez moi, je me suis octroyé un moment en tête à tête avec mon nouvel ami ! » Une hésitation assez courante. « Ce que j’entends, c’est que pour sauter le pas, il a fallu qu’une tierce personne dise à Solène : 'c’est O.K., fais-toi plaisir avec un sextoy', analyse Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute et fondatrice de Piment rose. Fréquemment, s’accorder ce plaisir passe par une autorisation donnée par quelqu’un d’autre, de proche, en qui on a confiance, qui apporte de la sécurité et une forme de légitimité à aller sur un terrain jusque-là interdit ou étranger. Cette autorisation permet de dépasser ses barrières et d’aller à la découverte de son plaisir. Car se masturber avec ses mains est une chose, mais pour beaucoup, recourir à un sextoy est une étape supplémentaire qui bloque certaines personnes ». Comment surmonter ce blocage ? « Et le respectant, en allant voir ce qu’il raconte de l’histoire de la personne, répond la sexothérapeute. Pour certains, il y a la peur de ne pas être assez doué, ou la peur de s’assurer un orgasme que l’on n’arrivait pas à atteindre dans sa sexualité de couple, ou encore de dépendre d’un sextoy pour jouir. Il y a aussi la peur de renvoyer l’image d’une 'salope', qui se fait plaisir seule, après avoir toujours entendu que le plaisir passait par un autre, en particulier dans le cadre hétérosexuel où c’est l’homme qui le procure. Très souvent, ces blocages sont liés à des considérations morales ». « Reprendre du plaisir et de la confiance en soi » Ainsi, parmi les patients et patientes qu’accompagne la sexothérapeute, « beaucoup n’avaient jamais utilisé de sextoys avant de devoir faire face à un divorce ou une séparation, et y ont trouvé des bienfaits insoupçonnés, assure-t-elle. Un de mes patients, en couple, a découvert que sa femme le trompait. Après ça, il n’arrivait plus à avoir d’érection. Puis il s’est offert un masturbateur, et a progressivement repris du plaisir et retrouvé confiance en lui. Une autre de mes patientes a elle aussi découvert les sextoys sur le tard, quand son mari l’a quittée pour une femme plus jeune. Pour elle, cela a été un moyen de prendre sa revanche. Elle s’est réapproprié son corps, sa sexualité, son désir, son plaisir, et a restauré sa confiance en elle. Elle s’est enfin dit : 'je peux avoir du plaisir, je suis une femme avec un corps, un sexe qui vibre et qui jouis' ». Une émancipation à travers les sextoys expérimentée par nombre de ses patientes : « Beaucoup m’ont confié que cela avait été une étape importante, que grâce aux sextoys, elles se sentaient enfin normales, autonomes dans leur plaisir et non plus dépendantes de quelqu’un », poursuit la sexothérapeute. C’est ce qu’a vécu Christine, 64 ans, au moment de son divorce il y a quelques années. « Après plus de trente ans d’un mariage à la sexualité 'plan-plan' et pauvre en orgasmes, j’ai découvert avec les sextoys un monde nouveau ! Moi qui n’en avais jamais utilisés, je me suis très vite constitué une collection, avec des vibromasseurs, des stimulateurs clitoridiens, et je m’en offre régulièrement de nouveaux, confie-t-elle. Se séparer après la ménopause, quand on a la confiance en soi dans les chaussettes, donne l’impression qu’il n’y a plus grand-chose d’exaltant qui nous atten





