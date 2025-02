Saint-Valentin : Prenez soin de vous et de votre cœur avec les pierres

À l'approche de la Saint-Valentin, Morgane Jorge, experte en lithothérapie, nous propose une alternative pour prendre soin de notre cœur et de nos sentiments, en utilisant les bienfaits des pierres. Découvrez des conseils et des pierres spécifiques pour raviver la flamme, booster la libido, améliorer la communication et trouver l'amour.

À l'heure où le monde vibre au rythme de la Saint-Valentin , l'injonction d'une vie épanouie à deux n'a jamais été aussi forte. Nous sommes nombreuses à avoir ressenti une pression sociale à trouver un partenaire afin d'être considérées comme accomplies, ou encore à choyer une relation afin d’éviter la solitude.

Alors que notre rapport à l'amour change et que sa définition évolue, le 14 février résonne dans l'inconscient collectif comme le jour où il est impératif de montrer à l'autre son attachement à coups de déclarations enflammées et de cadeaux romantiques. Mais sous son apparente innocence, elle véhicule chaque année l’idée insidieuse qu’en l’absence d’idylle utopique, un vide subsiste, teinté d’un sentiment d’échec. Comment prendre soin de soi à la Saint-Valentin selon Morgane Jorge ? Et si cette célébration sur-exposée sur les billboards nous invitait à nous pencher sur nos problématiques ? Non pas comme si un désespoir latent s'emparait de nous à l'image d'une Bridget Jones affalée sur son canapé devant une comédie à l'eau de rose, un pot de crème glacée à la main. Mais plutôt dans l’optique de profiter de cette journée pour prendre soin de soi et de se pencher sur ce dont on a réellement besoin, que l’on soit célibataire, en couple ou que l'on privilégie avant tout nos amitiés. C’est ici qu’entrent en jeu les pierres : “Elles nous aident à nous interroger et à entamer un travail introspectif, en fonction des propriétés qui résonnent en nous ou de la signification des pierres vers lesquelles nous sommes intuitivement attirés. Ce biais physique nous donne des indications précieuses sur ce que nous ressentons intérieurement”, explique Morgane Jorge, experte en lithothérapie. Ancien agent d’artiste dans la musique, la jeune femme a pris un virage à 180°. En 2019, elle quitte Paris et s'envole vers l'Asie en quête de réponses. C'est ici qu'elle découvre la lithothérapie, une évidence qui la mène vers un tout nouveau chapitre de sa vie. Elle décide de mettre son parcours initiatique au service des autres et vulgarise cette méthode holistique de soin par les pierres et les cristaux en fondant Stones Club. Ils émettent des vibrations différentes qui auraient le pouvoir de corriger des déséquilibres physiques, psychiques, émotionnels. Bien qu'il existe une myriade de litho-pratiques, il suffit de les garder autour de soi et de les recharger dans l'eau ou de les exposer aux rayons du soleil pour profiter de leur bienfaits. En ce jour de la Saint-Valentin, elle nous livre ses conseils pour résoudre nos problématiques côté cœur avec une sélection de pépites adaptées en fonction de chaque situation. “C’est important de bien comprendre comment fonctionnent les pierres. Ce n'est pas magique : les pierres vont avoir un impact sur nos chakras, nos 7 centres où se concentre l'énergie vitale”, ajoute-elle. Quelle pierre utiliser en fonction de sa situation amoureuse ? 1. Raviver la flamme : la cornaline “Pour ranimer la passion, il est essentiel de rééquilibrer le chakra sacré, intimement lié à l’appareil génital et, sur le plan émotionnel, à la vitalité, au désir et à l’élan créateur. Plus nous sommes animés et passionnés, plus cette énergie circule librement. À l’inverse, lorsque la lassitude s’installe et que la relation perd de son éclat, cela révèle un déséquilibre de ce chakra, qui fonctionne alors en sous-régime par rapport aux autres. Dans ce cas, la cornaline est idéale. Symbole de créativité et de fertilité, elle incarne l’idée de naissance et de renouveau. Solaire, elle diffuse chaleur et joie de vivre, dissipant toute atmosphère devenue pesante.” 2. Booster sa libido : le grenat “Les pierres rouges sont particulièrement intéressantes pour stimuler la libido, car elles réactivent à la fois le chakra racine et le chakra sacré. Je privilégierais le grenat, dont la teinte rouge éclatante évoque le feu et la passion. Véritable catalyseur d’énergie, cette pierre réveille les désirs enfouis et ravive l’étincelle du quotidien.” 3. Améliorer la communication : la calcédoine bleue “La calcédoine bleue favorise une communication apaisée, imprégnée de douceur et de bienveillance, créant ainsi un espace sûr et réconfortant. Reliée au chakra de la gorge, elle aide à exprimer sa vérité, à libérer les non-dits et à déposer ce que l’on a gardé sur le cœur, laissant ainsi place à plus de légèreté.” 4. Les célibataires en quête d'amour : l'aventurine “L'aventurine, la pierre de l'acceptation est reliée au chakra du cœur. Il s'agit d'une alliée précieuse pour les célibataires. Ce chakra, intimement lié à nos émotions, peut, lorsqu’il est sursollicité, engendrer de l'anxiété et des remises en questions. Douce et apaisante, cette pierre invite à la confiance en l’avenir et en ses propres choix. Elle favorise l’ancrage et l’alignement intérieur, aidant ainsi à se libérer de toute pression et à cesser de se demander pourquoi l'on est toujours célibataire.





