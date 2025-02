Saint-Valentin : Les Célibataires Préfèrent les Dîners Élégants

Seeking.com révèle les préférences des célibataires européens pour leurs premiers rendez-vous de la Saint-Valentin. Dîner élégant, escapade luxueuse ou spa en duo ? Les résultats de l'enquête sont surprenants !

La Saint-Valentin approche et vous hésitez encore entre un dîner cosy à domicile, avec Netflix et une ambiance décontractée, ou une soirée plus élaborée pour impressionner votre partenaire. Si vous cherchez l'avis des célibataires, le site de rencontre de luxe Seeking.com a sondé ses membres européens pour connaître leurs préférences en matière de premier rendez-vous le soir du 14 février.

Les résultats sont clairs : 49% des célibataires européens préfèrent un dîner dans un restaurant élégant plutôt qu'une soirée à la maison. 45% d'entre eux insistent même sur l'importance de l'emplacement. Oubliez le fast-food ou la brasserie du coin, l'objectif est de trouver un lieu romantique et raffiné. Le dîner aux chandelles demeure le choix favori avec 41,5% des membres, suivi de près par les escapades luxueuses (week-end et séjour à l'hôtel) qui attirent 37,7% des adeptes. Enfin, 13,2% des participants préfèrent une expérience de spa en duo plutôt qu'un dîner. Pour une soirée réussie, il ne faut pas seulement choisir le lieu idéal, mais aussi éviter les petites manies qui pourraient gâcher l'ambiance. Une étude OpinionWay et HelloFresh révèle que 29% des Français détestent voir leur partenaire consulter son téléphone pendant le repas. 26% trouvent agaçant que leur conjoint tarde à venir à table alors que le dîner est prêt, et 20% ne supportent pas de voir quelqu'un manger la bouche ouverte et bruyamment. Prenez garde à ces détails pour une Saint-Valentin inoubliable





