Saint-Valentin chez les Royals : William et Kate partagent un moment tendre, Meghan Markle exprime son amour pour Harry

Pour la première fois, le Prince William et Kate Middleton ont célébré publiquement la Saint-Valentin avec une photo romantique sur les réseaux sociaux. Meghan Markle a également partagé un message d'amour pour le Prince Harry, qui participait aux Invictus Games au Canada. En parallèle, Louis et Marie Ducruet ont partagé des photos de leur journée de fête, tandis que Camille Gottlieb a publié un cliché de renoncules sur Instagram. Le couple grand-ducal du Luxembourg, Maria Teresa et Henri, célèbre 44 ans de mariage le jour de la Saint-Valentin.

Le prince William et Kate Middleton ont célébré la Saint-Valentin publiquement pour la première fois. Vendredi 14 février, les réseaux sociaux du prince et de la princesse de Galles ont été mis à jour avec une photo prise dans le Norfolk par Will Warr lors du tournage de la vidéo qui allait annoncer la fin de la chimiothérapie de Kate en septembre dernier.

Le couple est assis sur une couverture, au milieu d'une forêt de sapins, mains enlacées, tandis que le prince embrasse son épouse sur la joue. En guise de commentaire, un simple emoji en forme de cœur rouge. Lorsque le soleil s'est à son tour levé de l'autre côté de l'Atlantique, la duchesse de Sussex a mis à l'honneur l'amour qu'elle porte au prince Harry par le biais de son compte Instagram qu'elle a rouvert en janvier. « De retour à la maison, je m'occupe de nos bébés et mon Valentin me manque, alors qu'il continue à participer aux Invictus Games, à changer des vies et à nous rappeler à tous le pouvoir de guérison et de résilience de ces incroyables vétérans et de leurs familles, a-t-elle écrit. Je suis extrêmement fière de mon mari et de ce qu'il a créé. » Après avoir passé le début de la semaine de compétition des Invictus Games auprès de son époux au Canada, Meghan Markle avait repris le chemin de la Californie pour retrouver leurs enfants. « Mon amour, je mangerai des hamburgers, des frites et des fish & chips avec toi pour toujours », a-t-elle ensuite écrit. Un clin d'œil à la photo que l'ancienne actrice a choisi de partager où on voit dans son assiette un hamburger et un fish & chips dans celle de son époux. « L'amour gagne », a-t-elle écrit à la fin de son message. Sa réponse aux rumeurs de divorce qui ne cessent de courir entre les Sussex ? Les déclarations d'amour les jours de Saint-Valentin sont rares chez les royaux. Mais d'autres têtes couronnées ont tenu à mettre à l'honneur leur moitié. Louis et Marie Ducruet ont partagé quelques photos de leur « douce journée de Saint-Valentin », entre spa, repas gastronomique, et soirée cinéma. La deuxième fille de la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb, a quant à elle partagé une photo d'un bouquet de renoncules en story Instagram. « Et en plus, mes fleurs préférées », s'est émerveillée celle qui avait révélé filer le parfait amour depuis 2022 avec un homme dont elle tait l'identité. Au Luxembourg, le couple grand-ducal fait de chaque Saint-Valentin une journée spéciale puisque la grande-duchesse Maria Teresa et le grand-duc Henri se sont dit « oui » lors de la fête des amoureux, il y a 44 ans.





