Saint-Valentin : 4 idées cadeaux entre 5 et 65 euros sur Temu

Trouvez le cadeau parfait pour la Saint-Valentin avec notre sélection de produits originaux et accessibles sur Temu. Du mini-projecteur au kit de voyage, en passant par la mini-imprimante et les pantoufles douillettes, découvrez des idées cadeaux originales pour faire plaisir à votre moitié.

Trouver le cadeau parfait pour la Saint-Valentin est un véritable casse-tête, surtout quand on a l’impression que notre moitié a déjà tout! Dans ce genre de situation, l’idéal est de se tourner vers des produits originaux qu’on ne trouve pas tous les jours dans les magasins. Grâce à l’offre pléthorique du site Temu , vous avez la certitude de trouver des idées de cadeaux surprenantes, disponibles à des prix accessibles .

Cependant, la livraison de votre commande peut prendre environ deux semaines à arriver chez vous, alors si vous comptez l’offrir pour la Saint-Valentin, mieux vaut ne pas trop attendre avant de vous pencher sur notre sélection de produits à offrir le 14 février prochain!Parfait pour se programmer des séances de cinéma sous la couette, le mini-projecteur Magcubic HY300 Pro à 64,27 euros est totalement incontournable. Le bon plan, c’est qu’en l’offrant à votre chéri(e) pour la Saint-Valentin, vous pouvez en profiter à deux! Ce vidéoprojecteur fonctionne branché en USB à un chargeur secteur ou à une batterie externe, et il se connecte à Internet à l’aide du Wi-Fi. Il embarque une interface Android 11, au sein de laquelle vous pouvez télécharger toutes vos applications préférées. Vous pouvez l’orienter dans la direction de votre choix, y compris le plafond, afin de projeter une image allant jusqu’à 4 mètres de diagonale.Pour les adeptes de la photo sur smartphone, la mini-imprimante sans fil X6 proposée à 14,95 euros représente un cadeau intéressant. Elle permet d’imprimer des clichés en mode sans fil, depuis un smartphone iOS ou Android. L’imprimante n’utilise pas d’encre, mais un papier thermique spécial qui donne accès à des clichés en noir et blanc. Il est aussi possible de l’utiliser pour imprimer des étiquettes grâce à l’application mobile dédiée. Un petit gadget très pratique pour garder des photos souvenirs et d’autres clichés qui font plaisir. L’imprimante est disponible en trois coloris différents et elle est livrée avec un câble de chargement.Si vous disposez d’un budget très réduit, vous pouvez vous tourner vers la paire de pantoufles douillettes pour femme à 5,61 euros seulement. Un excellent prix pour ce modèle doublé en polaire, qui affiche la jolie note de 4,8 sur 5. Les tailles disponibles vont du 36 au 42 et les clients de Temu valident à 91% la précision de la pointure : vous pouvez donc acheter celle de votre compagne sans vous inquiéter. Ces pantoufles sont dotées d’une semelle souple et antidérapante, et elles sont destinées à une utilisation à l’intérieur. Quatre coloris sont disponibles.Enfin, pour les grands voyageurs ou pour préparer une escapade en amoureux, vous pouvez offrir le kit composé d’un sac à dos de voyage et de trois pochettes, disponible pour 20,53 euros. Un large choix de coloris est disponible : du noir au rose, il y en a clairement pour tous les goûts! Le sac à dos dispose de nombreuses poches et il a même une poignée qui permet de le porter comme une valise. Les trois pochettes qui accompagnent le sac peuvent servir de trousse de toilette, par exemple. Un port USB est inclus pour pouvoir y recharger un smartphone





