Les travaux de la ligne du Sud-Ouest bouleversent Saint-Médard-d'Eyrans. La maire Nadia Saby dénonce les nuisances et la fragmentation du village depuis la fin 2024.

Le village de Saint-Médard-d'Eyrans, situé au sud de Bordeaux, subit une transformation radicale depuis la fin de l'année 2024. Ces communes, notamment Bègles, Villenave-d'Ornon et Cadaujac, sont traversées par les chantiers titanesques de la Ligne Nouvelle du Sud-Ouest. La ligne entre Bordeaux et Langon a été coupée jusqu'au jeudi 26 pour permettre ces aménagements hors norme sur les voies, les gares et les ponts.

Nuisances sonores et fragmentation urbaine

Nadia Saby, la maire de Saint-Médard-d'Eyrans, décrit une situation où le village se retrouve coupé en deux. Les habitants témoignent d'un bruit constant dû à l'enfoncement des palplanches dans le sol, obligeant parfois les enfants à porter des casques anti-bruit pour aller à l'école. La morphologie des rues et des maisons en bordure de voie est ainsi remaniée de manière profonde et durable.

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La commune de 3 400 habitants observe des changements drastiques, comme la fermeture du passage à niveau numéro 13 depuis mai 2026. SNCF Réseau y creuse un souterrain pour les piétons et cyclistes, mais l'inaccessibilité temporaire centre sportif et écoles perturbe la vie locale. Les navettes scolaires remplacent désormais la marche à pied pour traverser les zones de travaux.

Positionnement des habitants et gestion du projet

Olivier Morano, riverain dont la maison est collée aux voies ferrées, constate que son jardin est devenu un chantier actif. Les résidents expriment leur incompréhension face aux décisions unilatérales prises par les gestionnaires du projet. Ils soulignent l'absence de concertation locale sur des choix majeurs comme la création de voies piétonnes restrictives pour la maintenance.

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Philippe, un habitant natif de Saint-Médard-d'Eyrans, admet ne plus reconnaître son propre village. Les routes ont été redessinées, des ponts en béton sont érigés sur d'anciennes usines de traitement de traverses, et certains itinéraires familiers ont disparu des GPS. Cette réorganisation spatiale laisse les citoyens sentir qu'ils sont dissuadés d'utiliser les transports en commun.

Impact sur les usagers et prochaines étapes

L'avancée des travaux entamés en décembre 2024 est estimée à 41 % selon les responsables de la Ligne Nouvelle du Sud-Ouest. La ligne TER Bordeaux-Agen subit des retards en hausse et une fréquentation en baisse due à ces perturbations. Les habitants préfèrent souvent se tourner vers la voiture, aggravant les nuisances locales.

La fin des travaux prévoit la remise en état des passages et l'ouverture des nouveaux souterrains. Cependant, les communes traversées par les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux continuent de s'adapter à cette nouvelle réalité infrastructurelle qui modifie durablement leur identité et leur accessibilité pour les années à venir.