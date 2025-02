Saint-Martin-de-Crau fête son centenaire d'indépendance

La ville de Saint-Martin-de-Crau célèbre son centenaire d'indépendance le 7 mars 2025. Une série d'événements et de manifestations sont organisés tout au long de l'année pour célébrer cet anniversaire historique, incluant des parades, des bals populaires, des concerts et des festivals.

Le 7 mars, Saint-Martin-de-Crau célébrera le centenaire de son indépendance, un moment historique pour la ville. Saint-Martin-de-Crau a été créée par détachement de la commune d'Arles le 7 mars 1925. Michaël Demarque, adjoint au maire, délégué aux festivités, aux jumelages, aux associations non sportives et au centenaire, explique: 'Nous souhaitons fête r cette date importante de notre commune. C'est un moment unique qu'on vit qu'une fois dans sa vie.

C'est la fête des habitants avec du partage, des rencontres. Toute cette année, à partir du 7 mars, il y aura des événements et des manifestations liées au centenaire.' Une parade et un bal populaire sont prévus pour le 7 mars, jour anniversaire de la création de Saint-Martin-de-Crau. La charte du centenaire sera signée par Sévérine Dellanegra, la maire de Saint-Martin-de-Crau, et Patrick de Carolis, son homologue d'Arles, en présence des représentants des Institutions, des élus et de la Reine d'Arles. Une représentation musicale et de danses retraçant l'évolution du centenaire sera également organisée. Un apéritif offert par la municipalité à la population clôturera cet événement. Le 1er juin sera marqué par la fête du centenaire avec une grande parade. Cette parade rassemblera des Li Coudelet Dansaire, des associations saint-martinoises, des voitures et motos anciennes, des bergers et leurs moutons, des taureaux et des chevaux. À l'issue du défilé, dans les arènes Louis-Thiers, des chorales de collégiens chanteront en provençal et des jeux provençaux seront organisés. Un grand bal populaire avec les associations aura lieu au Foirail. Le 28 juin, le coup d'envoi du Summer Festiv'halles du centenaire sera donné à 18 h, sur le thème 'Méga extravagant'. Il y aura un défilé, des danses, un groupe de musique et le show Extravaganza Giga, ainsi que d'autres surprises à venir, sous la grande halle. Le lendemain, à 21 h, l'association les 3PC organisera un concert avec Chœur de France Méditerranée spécial Génération Goldman avec 196 choristes sur scène, sous la grande halle. Ouverture des portes à 18 h 30. D'autres dates festives sont également prévues, comme le championnat de France de boule provençale en juillet, la fête de la bière avec le Club de jumelage Saint-Martin-de-Crau - Markgröningen le 4 octobre et le Joiai Revival Closing centenaire le 8 novembre. Le 29 novembre, un concert de chorales avec le Chieur Saint-Martin, Croch'n'Do et la Malle aux arts aura lieu à la salle Mistral. D'autres dates et manifestations pourront s'ajouter à cette liste non exhaustive.





