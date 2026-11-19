Un Saint-Malois de 39 ans a été mis en examen après la découverte de produits explosifs, chimiques et radioactifs dans son domicile. Voici les détails de l'enquête.

Un homme de 39 ans a été officiellement mis en examen ce jeudi 19 novembre à Saint-Malo, suite à une opération de police ayant révélé une accumulation exceptionnelle de substances dangereuses dans son habitat. Cette mesure judicial intervient seulement deux jours après son placement en garde à vue, déclenché par la découverte simultanée de produits chimiques, d'engins pyrotechniques et de matière radioactive au sein de son domicile. Cette affaire exceptionnelle met en lumière un cas isolé de détention illégale d'objets potentiellement lethales, soulignant les risques liés à la manipulation non contrôlée de matières sensibles.

Découverte d'objets dangereux au domicile

L'enquête a débuté le dimanche soir lorsque les forces de l'ordre se sont rendues au logement du trentenaire, situé à Saint-Malo. Cette intervention était motivée par le refus de l'homme de se rendre à l'hôpital, ce que sollicitait un tiers proche de la victime potentielle. Sur place, un ambulancier a immédiatement repéré une quantité importante de produits chimiques stockés dans une pièce spécifique du logement. Face à cette découverte inattendue, les policiers ont élargi leur perquisition et ont mis la main sur plusieurs bouteilles d'acide, deux grenades ainsi que deux fusils et leurs munitions associées.

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La situation s'est complexifiée lorsque des experts artificiers ont été dépêchés pour évaluer la dangerosité des biens saisis. Leurs analyses ont permis de recenser soixante-cinq produits particulièrement dangereux. Les experts ont précisé que l'association de certains de ces composants chimiques était susceptible de former un engin explosif fonctionnel, ce qui a conduit à l'évacuation préventive des lieux et au confinement de la zone d'intervention pour assurer la sécurité publique immédiate.

Le suspect invoque une passion scientifique

Le procureur de la République de Saint-Malo, Fabrice Tremel, a précisé les motivations du suspect lors de son audition. Ce dernier a expliqué posséder ces substances en raison de sa passion intense pour les sciences, et plus spécifiquement pour la pyrotechnie. Cependant, le mis en cause a fermement réfuté toute intention criminelle, affirmant n'avoir jamais cherché à confectionner des engins explosifs à des fins hostiles. Il a plutôt reconnu son attrait marqué pour les armes à feu et la pratique du tir sportif, présentant cette passion comme une activité récréative plutôt que politique ou violente.

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Les éléments du dossier soulignent toutefois une méconnaissance inquiétante des cadres légaux en vigueur. Le père de l'homme a confirmé que son fils avait suivi une formation d'artificier, ce qui explique probablement la sophistication de sa collection. Pourtant, ce dernier était l'objet d'un arrêté préfectoral lui interdisant formellement d'acquérir ou de détenir des armes. Cette contradiction entre ses connaissances techniques et son statut juridique interdit constitue un élément central de la qualification pénale retenue par la justice.

Sécurité radiologique contrôlée et suite judiciaire

Outre les risques chimiques et balistiques, la perquisition a révélé la présence de produits radioactifs, dont la nature exacte n'a pas été divulguée publiquement. Les pompiers ont rapidement assuré que ces objets ne présentaient aucun risque sanitaire ou environnemental pour les riverains de Saint-Malo. Les tests d'exposition aux radiations effectués sur les personnes en contact avec ces produits, y compris le suspect, se sont tous révélés négatifs, garantissant l'absence de contamination biologique.

Après son audition, le jeune homme a été présenté à un juge d'instruction qui a ordonné sa mise en examen pour acquisition ou détention d'arme, fabrication non autorisée de produit explosif et détention de source radioactive. Les conditions de sa liberté ont été strictement encadrées : il est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soin, interdiction de fréquenter les débits de boissons, et interdiction absolue de détenir ou porter une arme, mettant fin à sa passion dangereuse sous surveillance étroite de la justice française.