Saint-Laurent d'Olt se Doit d'un Réseau de Chaleur Biomasse

Le village de Saint-Laurent d'Olt inaugure un nouveau réseau de chaleur biomasse, un projet porté par la Sem Causses Energia pour une énergie durable et locale.

Le projet, dormi dans les cartons depuis quelques années, voit enfin le jour aujourd'hui, et le maire du village de Saint-Laurent d’Olt, Alain Vioulac, l'annonce avec une immense fierté. Élu depuis 2008, Alain Vioulac est particulièrement satisfait de la mise en place d'un nouveau réseau de chaleur biomasse qui promet de durablement alléger les dépenses énergétiques de la commune.

Ce projet ambitieux est porté par la Société d’économie mixte (Sem) Causses Energia, créée par le Parc naturel régional (PNR) des Grands Causses. La chaufferie, alimentée par des plaquettes forestières fournies par la coopérative Sylvabois, s'appuiera sur une source d'énergie renouvelable et locale pour chauffer plusieurs infrastructures clés de la commune. Parmi celles-ci, la maison de retraite, la médiathèque, quatre logements communaux, le groupe scolaire et le nouveau tiers-lieu seront les premiers bénéficiaires de ce système de chauffage innovant.Alain Vioulac précise que le projet prévoit également d'alimenter la mairie, un bar et le musée dans un second temps. Le maire insiste sur l'aspect environnemental de cette démarche qui vise à réduire l'empreinte carbone de la commune tout en assurant une stabilité des coûts énergétiques sur le long terme. « Toutes les études le démontrent, le coût du bois énergie, même s’il fluctue à la marge, reste relativement stable par rapport à celui des énergies fossiles : gaz, fioul. En optant pour ce projet, on sait qu'on a choisi le bon process », souligne Alain Vioulac. Le projet, actuellement en phase de réalisation, prévoit la consultation des entreprises qui interviendront prochainement. Il s'inscrit dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) avec la Sem Causses Energia qui assure le financement. Fondée à l'été 2016, la Sem Causses Energia réunit autour d’un objectif commun l’ensemble des communautés de communes du Sud-Aveyron et le syndicat mixte du parc naturel régional des Grands Causses, ainsi que différents acteurs privés de la filière bois énergie du territoire. Depuis 2023, la Sem Causses Energia a élargi son champ d'action pour couvrir l'ensemble des énergies renouvelables. En 2024, elle a accompagné la commune de Saint-Rome-de-Tarn dans la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective solaire et soutenu Sévérac-d’Aveyron dans son projet éolien en prenant des parts dans la société. De nombreux projets sont aujourd’hui à l’étude dans le Sud-Aveyron (Nant, Sylvanès, Belmont-sur-Rance, La Cavalerie, Millau, Saint-Léons…).





