À Saint-Jean, le maire Bruno Espic lance une mobilisation citoyenne et municipale contre les violences conjugales. Découvrez les actions concrètes et les dispositifs d'urgence mis en place pour protéger les victimes.

Le 25 novembre, la commune de Saint-Jean intensifie ses efforts pour sensibiliser l'opinion publique et soutenir les victimes de violences faites aux femmes. À l'occasion de cette Journée internationale, la Ville et le Centre communal d'action sociale (CCAS) rappellent leur engagement sans faille. L'objectif est clair : ne plus laisser ces violences dans l'ombre et offrir un cadre sécurisé à celles qui en souffrent.

Symbolisme orange et mobilisation des agents municipaux

À l'initiative du CCAS, une action visuelle forte marque le début de cette semaine de sensibilisation. Les agents municipaux portent fièrement un badge orange, couleur emblématique de cette campagne nationale. Certains choisissent également de revêtir des vêtements de cette teinte pour rendre leur soutien tangible et visible aux yeux de tous.

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Cette mobilisation dépasse le simple cadre administratif. Elle vise à impliquer directement les habitants de la commune. Des poches à pain seront distribuées dans les boulangeries locales. Ces petits supports serviront à diffuser le message de prévention, rappelant à chacun que la lutte contre ces violences concerne l'ensemble de la société.

Dispositifs d'urgence et partenariats institutionnels

Au-delà de ces actions symboliques, des dispositifs concrets sont opérationnels toute l'année. Le programme Angela permet aux commerces et services publics partenaires d'offrir un lieu d'accueil sécurisé. Toute personne se sentant en danger ou en détresse peut y trouver refuge et assistance immédiate.

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Des permanences régulières sont assurées en collaboration avec l'association France Victimes 31. Ce partenariat assure un écoute professionnelle et un accompagnement juridique pour les victimes. Parallèlement, une coopération étroite avec la gendarmerie facilite l'accompagnement et l'hébergement d'urgence des personnes victimes de violences intrafamiliales.

Interlocuteurs identifiés et parole du maire

Les victimes peuvent également s'adresser à des professionnels municipaux formés et facilement identifiables. Les agents du CCAS, les policiers municipaux et le psychologue territorial constituent des points de contact de confiance. Ces interlocuteurs sont prêts à les écouter et à les guider étape par étape dans leurs démarches administratives et sociales.

Bruno Espic, maire de Saint-Jean et président du CCAS, souligne que la lutte contre ces violences est un engagement quotidien. Il remercie les agents municipaux pour leur participation et rappelle que la protection des victimes est une responsabilité collective. Pour le maire, il est essentiel que chacun fasse entendre un message clair le 25 novembre.

Cette mobilisation ne doit pas rester une action isolée. Elle invite tous les citoyens à briser le silence autour des violences domestiques. En adoptant ces gestes simples, la commune de Saint-Jean montre l'exemple d'une résistance unie face à l'intolérable. La solidarité reste le meilleur rempart contre la solitude des victimes.