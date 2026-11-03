Saint-Jean-de-Luz tagué contre le banquet du Canon français à Biarritz

Une inscription protestant contre le banquet du Canon français apparaît à Saint-Jean-de-Luz. La mairie déplore cette dégradation et annonce une plainte pour dégradation de biens publics.

Une intervention contestataire majeure a marqué le paysage urbain de Saint-Jean-de-Luz au nord de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline de Sainte-Barbe. L'inscription " CANON FR EZ Kampora ", traduisible par " Non au Canon français, dehors ", a été peinte en lettres capitales depuis le lever du jour de ce mardi 3 novembre. Cette action symbolise l'extension géographique des mobilisations contre le banquet du Canon français prévu à Biarritz.

Contexte du banquet du 28 novembre à Biarritz

L'opposition à l'événement organisé le samedi 28 novembre à la Halle d'Iraty par Serge Blanco déborde désormais des limites de la commune organisatrice. Cette action de graffiti survenue dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre fait écho à une mobilisation antérieure ayant réuni cent cinquante personnes devant l'Hôtel de ville. Ces manifestants réclamaient précédemment l'interdiction de cette manifestation patriotique jugée controversée.

Also read Drame à Saint-Brevin-les-Pins : une femme meurt en sautant du pont de Saint-Nazaire

Dégradation du patrimoine et position de la mairie

Le maire Les Républicains de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Irigoyen, exprime son rejet via son directeur de cabinet, en soulignant qu'une telle inscription n'a pas sa place sur ce site emblématique appartenant à tous. La réponse officielle du maire fustige un total irrespect des agents municipaux et de l'espace public, qualifiant ces actes de honteux et injustifiés par le fond du message. La mairie rappelle également son soutien à la position du maire de Biarritz concernant cet événement.

Conséquences financières et interventions techniques

La gestion de cette dégradation implique une mobilisation spécifique de la commune face aux systèmes d'endiguement relevant de la Communauté d'agglomération Pays basque. La municipalité anticipe la nécessité de louer du matériel spécifique pour procéder au nettoyage, car elle ne dispose pas d'équipements assez puissants pour intervenir sur la pierre. Le coût de cette location reste inconnu à ce stade et s'ajoutera aux charges liées à la mobilisation d'agents pour cette tâche.

Advertisement

Dénonciation des actes délictueux par l'administration

Outre les impacts matériels, le directeur du cabinet dénonce l'utilisation abusive de l'argent public et du temps de travail des agents pour réparer ces actes. Il a précisé qu'une plainte sera déposée pour dégradation de bien public, considérant que le temps mobilisé par le personnel communal ne devrait pas servir à effacer les conséquences de ces dégradations. Cette réponse institutionnelle marque une fermeté accrue face aux manifestations de rue.

Arrière-plan des tensions avec les acteurs commerciaux

Cette extension de la contestation s'inscrit dans un contexte plus large impliquant la société organisatrice et des acteurs commerciaux comme la boutique des bérets Laulhère. Un collectif opaque s'était déjà réclamé d'actions contre les ventes de Laulhère au Canon français, après des actes de collage déplorés à Bayonne. L'identité des membres de ce groupe restant inconnue, ces tensions illustrent la polarisation locale autour de l'événement à venir.

Positionnement de Serge Blanco et des autorités de l'État

Serge Blanco, sollicité à plusieurs reprises pour interdire cet événement, a confié le soin à la préfecture de juger si des troubles caractérisés à l'ordre public nécessitaient une telle mesure. Les services de l'État ont jugé que non, confirmant la tenue du banquet malgré les controverses. Cette décision officielle contraste avec l'escalade des actions directes observées ces derniers jours à Saint-Jean-de-Luz.