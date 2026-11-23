La Ville de Saint-Jean-de-Luz reçoit un prix de 10 000 euros de la SMACL pour ses projets innovants de désimperméabilisation et d'adaptation des plages.

La Ville de Saint-Jean-de-Luz a été officiellement récompensée ce vendredi 20 novembre pour ses actions de prévention face au recul du trait de côte. Cette distinction exceptionnelle a été remise par la SMACL, qui a attribué à la commune un chèque de 10 000 euros pour saluer l'exemplarité de ses initiatives.

Une distinction inattendue pour la Ville de Saint-Jean-de-Luz

La Ville de Saint-Jean-de-Luz a été distinguée alors même qu'elle n'avait pas présenté de candidature officielle au concours organisé par l'assureur. Le jury a jugé que les efforts déployés par l'agglomération méritaient une reconnaissance particulière pour leur caractère innovant et précurseur. La SMACL a explicitement salué le caractère exemplaire des actions de prévention mises en œuvre par la commune, considérant que ces mesures constituent un modèle à suivre pour d'autres territoires côtiers confrontés aux mêmes défis.

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Désimperméabilisation des 136 places de stationnement d'Erromardie

L'opération majeure concerne la plage d'Erromardie, où les travaux entamés fin 2025 ont été achevés depuis le printemps 2026. La municipalité a mis en œuvre un Plan plages dans le cadre d'un Projet partenarial d'aménagement destiné à adapter les plages au recul du trait de côte. Une première étape clé a été concrétisée par la désimperméabilisation de 136 places de stationnement situées à proximité de l'esplanade. Le parking du front de mer, qui longeait jusqu'alors la plage, a été remplacé par une vaste esplanade piétonne.

Financement des travaux à hauteur de 972 180 euros hors taxes

Le coût total de l'opération s'élève à 972 180 euros hors taxes, avec une répartition précise des financements entre les différentes entités publiques impliquées. La Ville de Saint-Jean-de-Luz finance à hauteur de 60 % l'ensemble du projet. L'État, via le plan France Nation verte, contribue à hauteur de 11 %, tandis que la région Nouvelle-Aquitaine participe à hauteur de 17 %. L'Agence de l'eau Adour-Garonne complète le financement avec une part de 13 %.

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Présentation du nouveau visage d'Erromardie ce vendredi 26 juin

La Ville a présenté les résultats concrets de ces transformations ce vendredi 26 juin, soulignant l'aspect aéré du front de mer et la rénovation complète de l'espace public. Cette présentation a également servi de cadre pour rappeler la nécessité urgente d'adapter les plages locales au recul continu du trait de côte. La municipalité a utilisé cet événement pour montrer comment ces aménagements permettent de préparer l'avenir tout en préservant l'attractivité touristique de la commune.

Poursuite du Plan Plages sur la plage de Sénix

Ce plan stratégique ne se limite pas à la seule plage d'Erromardie et concerne d'autres plages de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Un projet a déjà été lancé pour la plage de Sénix, indiquant que les actions de prévention s'inscrivent dans une dynamique globale et durable. La Ville entend poursuivre ces efforts pour répondre aux défis environnementaux et économiques liés à l'évolution du littoral basque.