La Ville de Saint-Jean-de-Luz mobilise ses commerces via le dispositif Angela et organise un ciné-débat le 27 novembre pour prévenir les violences sexistes dans la Cité des corsairs.

La municipalité de Saint-Jean-de-Luz intensifie son engagement contre les violences sexiste et sexuelles en déployant le dispositif national "Angela" dans son réseau commercial local. Cette initiative vise à transformer les acteurs du quotidien en acteurs de la sécurité des personnes vulnérables.

Déploiement du dispositif Angela dans les commerces luziens

La Ville de Saint-Jean-de-Luz met en œuvre une stratégie concrète de prévention en formant les commerçants et les associations à devenir des partenaires de confiance. L'objectif est de créer un maillage urbain permettant d'accueillir et de protéger les victimes ou les témoins de harcèlement dans l'espace public. Cette approche ne se limite pas aux établissements traditionnels mais s'étend à une variété de points de contact en ville.

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Nathalie Morice, adjointe au maire déléguée à l'action sociale et à la lutte contre les discriminations, a confirmé que vingt-deux commerces luziens adhèrent déjà à cette charte. Le dispositif a déjà prouvé son utilité pratique lors des fêtes patronales de juin, où il a permis d'intervenir efficacement face à des situations d'agression, comme une piqûre sauvage signalée au Boka sur la place Louis-XIV.

Une formation spécifique est prévue le jeudi 26 novembre dans les locaux de Saint-Jean-de-Luz Animations, situés au Jaï-Alaï, de 15 h 30 à 17 heures. Les participants signeront une charte enregistrée en préfecture et reçoiventront un macaron "Angela" pour identifier leur établissement comme lieu refuge. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au dernier moment via le CCAS au 05 59 51 61 41.

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Prévention et chiffres : le contexte national et local

Depuis 2022, la lutte contre les violences faites aux femmes constitue une priorité affirmée pour la cité des corsaires. Bien qu'aucune hausse statistique n'ait été relevée spécifiquement dans les données locales de Saint-Jean-de-Luz, le contexte national reste préoccupant avec une augmentation de 5 % des faits enregistrés en 2025 à l'échelle du pays.

Nathalie Morice rappelle lors de la conférence de presse que ce sujet exige un travail continu de prévention au-delà des dates symboliques. Elle insiste sur la nécessité de maintenir une vigilance active tout au long de l'année, au-delà de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.

Événements culturels et échanges pour sensibiliser le public

Le lendemain du lancement de la formation, la ville organise un ciné-échange ouvert à tous au cinéma Sélect. Cette rencontre culturelle autour du film "Mauvaise étoile" de Lola Cambourieu et Yann Berlier vise à engager un débat constructif sur les mécanismes des violences.

La séance sera suivie d'un échange avec des experts de terrain incluant le Dr Marie-Aude Gimenez, psychiatre, Hélène Cochard, juriste du Centre d'information sur les droits des femmes, et Johanna Larroque du service Écoute violences conjugales du centre social Sagardian. Cette approche multidimensionnelle allie culture et expertise médicale et juridique.

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Actions structurelles et soutien des résidents âgés

Outre les dispositifs d'urgence, la municipalité développe un travail de fond incluant la formation des agents municipaux et des actions dans les établissements scolaires luziens. L'engagement communal s'étend également au soutien social à travers l'association Bizi Gogoa.

Dimanche 22 novembre, une concert solidaire aura lieu à la salle Tanka pour financer des activités thérapeutiques au profit des résidents de deux établissements pour personnes âgées. Cette mobilisation artistique illustre la volonté de la ville d'aborder la solidarité sous tous ses angles, renforçant ainsi le tissu social face aux défis contemporains de protection des citoyens.