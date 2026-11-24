Marie-Pierre Lamour et Tremplin 17 organisent des projections de courts-métrages et des débats à Matha et Saint-Jean-d'Angély pour sensibiliser contre les violences.

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, la sous-préfète de Saint-Jean-d'Angély Marie-Pierre Lamour et Tremplin 17 organisent une série d'événements dans les Vals de Saintonge. Ces actions visent à sensibiliser la population et à soutenir les victimes par le biais de projections cinématographiques et de débats officiels.

Programme des soirées à Matha et Saint-Jean-d'Angély

Deux soirées de courts-métrages suivies d'échanges en salle seront proposées à Matha et à Saint-Jean-d'Angély pour aborder ces thématiques sensibles. La première projection aura lieu mercredi 25 novembre à 19 heures au cinéma Le Forum de Matha, tandis que la seconde est annoncée à 19 h 30 au cinéma Cinévals de Saint-Jean-d'Angély. Les entrées sont libres pour toutes ces séances.

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Ce programme mettra à l'honneur deux œuvres spécifiques : " Melissa et les autres ", qui traite des violences sexuelles sur mineurs, et " Guillaume, je dis oui ", dont le sujet central est le consentement. Ces films serviront de support pour faciliter la discussion avec les professionnels présents sur place afin d'offrir un accompagnement global aux femmes victimes, qu'elles soient accompagnées ou non de leurs enfants.

Concert de Dawa Salfati et mobilisation des partenaires

La soirée à Matha sera enrichie par un concert de Dawa Salfati, programmé par l'association mathalienne La Motte des fées. Née en Polynésie, cette artiste autrice, compositrice, multi-instrumentiste et chanteuse se définit comme une survivante de l'inceste et milite activement pour les droits des femmes et des enfants. Elle partagera son expérience pour sensibiliser le public lors de cet échange.

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L'action mobilise un large réseau de partenaires institutionnels tels que le CIDFF, l'intervenant social en commissariat et gendarmerie, les services du Département, la Maison des adolescents et des jeunes, la Maison de la protection des familles, la chargée de mission violences intrafamiliales du tribunal judiciaire de Saintes et l'ADEI. Cette coordination démontre la volonté de mobiliser l'ensemble des acteurs territoriaux pour la prévention et le soutien.

Présidence du préfet et point d'information

Le préfet de Charente-Maritime, Michel Prosic, assistera à la projection des deux courts-métrages jeudi 26 novembre à Saint-Jean-d'Angély. Cette présence souligne l'importance accordée par les autorités départementales à cette cause et leur engagement aux côtés de Tremplin 17 pour l'accompagnement des victimes depuis la mise à l'abri jusqu'à l'accès au logement.

En complément de ces projections, un point d'information sur la lutte contre les violences faites aux femmes sera installé dans la galerie marchande du Centre E.Leclerc de Saint-Jean-d'Angély. Cet espace d'accueil sera ouvert vendredi 27 novembre de 10 à 12 heures pour permettre aux citoyens de s'informer directement et de rencontrer les professionnels impliqués dans ce réseau de soutien.