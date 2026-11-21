L'association Bouge ton Coq et la mairie de Saint-Hymer lancent un cycle théâtral en milieu rural pour stimuler le lien social à travers la culture.

Le projet Clap'Théâtre a transformé la salle des fêtes de Saint-Hymer en Calvados en un véritable lieu de rencontre culturelle. Cette initiative vise à dynamiser les zones rurales en proposant des spectacles vivants adaptés aux habitants.

Une initiative Clap'Théâtre unique en France

Le dimanche 15 novembre 2026, Saint-Hymer a accueilli une première retransmission théâtrale grand public. Cette projection de la pièce Terre d'Auge, interprétée par Clovis Cornillac, a rassemblé près de cinquante spectateurs dans la salle municipale. Ce dispositif original a été sélectionné par Lorette Datin, coordinatrice culturelle de Terre d'Auge, via un appel à candidatures de l'association Bouge ton Coq. L'organisation a été portée localement par le comité des fêtes de Saint-Hymer. L'association a fourni le matériel technique nécessaire, incluant un écran de 4 x 3 m et des enceintes. Le maire Philippe Gouley a ajouté une touche personnelle en faisant prêter des rideaux rouges par la troupe Délire-Délice.

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Un mécanisme de soutien aux artistes et à la convivialité

Le modèle économique de cette opération repose sur un partage équitable des ressources et de la fréquentation. L'association Bouge ton Coq exige un tarif de 4 euros par place pour le public. La moitié des recettes ainsi générées doit obligatoirement être reversée directement aux artistes participants. L'autre moitié des fonds est strictement utilisée pour organiser un verre de l'amitié post-spectacle. La participation financière de l'association s'élève à 600 euros, divisée entre la commune et l'établissement public Terre d'Auge. Cette règle stricte garantit que chaque événement sert à la fois le milieu artistique et la cohésion sociale locale.

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Expansion du dispositif Clap'Théâtre sur les communes voisines

Le succès de cette première étape a conduit à une extension significative du projet. L'année dernière, cinq villages seulement avaient expérimenté le concept. Pour la saison 2026-2027, le réseau s'étend à 82 communes à travers toute la France. Saint-Hymer a répondu rapidement à la demande de Terre d'Auge auprès de ses 44 communes partenaires. D'autres localités du pays d'Auge rejoignent le mouvement, dont Équemauville, Gonneville-en-Auge, Épaignes et Meulles. Philippe Gouley souligne que la taille de la salle et la présence d'une association locale étaient les conditions sine qua non. Cette première représentation marque le début d'un rendez-vous hivernal régulier.

Impact culturel et perspectives d'avenir pour Saint-Hymer

La programmation prévoit une représentation par mois jusqu'en mars pour maintenir l'animation en milieu rural. Le matériel fourni par l'association Bouge ton Coq reste disponible pendant une durée d'un an. Cette disponibilité permet à Saint-Hymer d'envisager d'autres projections, comme un match de football par exemple. Le maire note que la fréquentation est principalement locale mais encourageante pour une première. Si Saint-Hymer ne conserve pas le projet l'année prochaine, Terre d'Auge gardera la convention pour cinq ans. Le mouvement culturel restera actif dans le secteur géographique proche. L'objectif principal demeure la création de lien social par la culture partagée.